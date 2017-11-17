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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Анатолий Бышовец: не думаю, что Родриго фолил на Луневе умышленно
Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что голкипер Андрей Лунев в столкновении с нападающим Родриго в матче с Испанией (3:3) сыграл очень смело.
– Кто виноват в стыке Родриго и Лунева?
– Не думаю, что Родриго фолил умышленно. Лунев сыграл очень смело. Криминала со стороны форварда я не вижу, - передает слова тренера "СЭ".
– Кто виноват в стыке Родриго и Лунева?
– Не думаю, что Родриго фолил умышленно. Лунев сыграл очень смело. Криминала со стороны форварда я не вижу, - передает слова тренера "СЭ".
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