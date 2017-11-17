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Анатолий Бышовец: не думаю, что Родриго фолил на Луневе умышленно

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что голкипер Андрей Лунев в столкновении с нападающим Родриго в матче с Испанией (3:3) сыграл очень смело.

– Кто виноват в стыке Родриго и Лунева?

– Не думаю, что Родриго фолил умышленно. Лунев сыграл очень смело. Криминала со стороны форварда я не вижу, - передает слова тренера "СЭ".
Теги: Бышовец Лунев Сборная России
Сегодня, 08:52
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