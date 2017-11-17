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Вратарь "Шапекоэнсе" провел первую тренировку с мячом после ампутации ноги (фото)

Вратарь "Шапекоэнсе" Джексон Фольманн провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы. Напомним, в результате аварии самолета футболист лишился ноги.

После ампутации голкипер решил продолжить карьеру и принять участие в Паралимпиаде. Летом он совершал пробежки с протезом.

Теги: Шапекоэнсе
Сегодня, 08:57
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Респект таким людям!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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