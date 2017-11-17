Вратарь "Шапекоэнсе" провел первую тренировку с мячом после ампутации ноги (фото)

O Follmann fez hoje o seu primeiro treino com bola! ???

Que momento! #VamosChape pic.twitter.com/qJlsrPB6PD — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 16, 2017

Вратарь "Шапекоэнсе" Джексон Фольманн провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы. Напомним, в результате аварии самолета футболист лишился ноги.После ампутации голкипер решил продолжить карьеру и принять участие в Паралимпиаде. Летом он совершал пробежки с протезом.