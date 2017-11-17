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Сергей Лавров: обеспечение безопасного пребывания игроков и болельщиков на ЧМ-2018 - наш безусловный приоритет

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о сотрудничестве с зарубежными партнерами для снижения угрозы от хулиганства во время чемпионата мира 2018 года.

"Чтобы свести риски к минимуму, наладили плотное взаимодействие с зарубежными партнерами, в том числе в рамках открытой для всех государств конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей.

Предусмотренные конвенцией национальные футбольные информационные пункты имеют доступ к закрытому интернет-порталу, где размещена информация о болельщиках - нарушителях общественного порядка, "группах риска", а также содержатся другие полезные сведения", - цитирует Лаврова мексиканская газета Excelsior.

Также Лавров отметил, что приоритетом России является обеспечение максимальной безопасности для игроков и болельщиков, которые посетят мировое первенство.

"Обеспечение максимально комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков - наш безусловный приоритет. Российские правоохранительные органы предпринимают все необходимые шаги в этом направлении. В частности, в целях профилактики угроз терроризма создан межведомственный оперативный штаб, координирующий усилия соответствующих силовых структур", - сказал Лавров.

ТАСС
Сегодня, 09:25
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