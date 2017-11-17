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"Барселона" хочет предложить Лионелю Месси контракт до конца карьеры

"Барселона" намерена предложить бессрочный контракт нападающему Лионелю Месси, передает El Mundo Deportivo.

Сообщается, что соглашение между сторонами уже продлено до 2021-года, однако официально пока не объявлено.

Руководство каталонцев хотело бы, что аргентинец останется в "Барселоне" до конца карьеры. Работа над условиями договора уже ведется.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 10:12
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