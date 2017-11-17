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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Барселона" хочет предложить Лионелю Месси контракт до конца карьеры
"Барселона" намерена предложить бессрочный контракт нападающему Лионелю Месси, передает El Mundo Deportivo.
Сообщается, что соглашение между сторонами уже продлено до 2021-года, однако официально пока не объявлено.
Руководство каталонцев хотело бы, что аргентинец останется в "Барселоне" до конца карьеры. Работа над условиями договора уже ведется.
Сообщается, что соглашение между сторонами уже продлено до 2021-года, однако официально пока не объявлено.
Руководство каталонцев хотело бы, что аргентинец останется в "Барселоне" до конца карьеры. Работа над условиями договора уже ведется.
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