"Барселона" хочет предложить Лионелю Месси контракт до конца карьеры

"Барселона" намерена предложить бессрочный контракт нападающему Лионелю Месси, передает El Mundo Deportivo.Сообщается, что соглашение между сторонами уже продлено до 2021-года, однако официально пока не объявлено.Руководство каталонцев хотело бы, что аргентинец останется в "Барселоне" до конца карьеры. Работа над условиями договора уже ведется.