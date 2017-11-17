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Зобнин и Ребров отправились со "Спартаком" на матч с "Краснодаром"

"Спартак" вылетел в Краснодар на матч 17-го тура РФПЛ.

Тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой взял на игру с "Краснодаром" 21 футболиста.

Это Артем Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Спартак
Сегодня, 10:33
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(4)
№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Цитата: ФКСМ_1922
Краснодар : Спартак 0:1, Зобнин(80мин) blush


А почему не на 93-й? smile

На 93 зенит тосно0:1(заболотный)
Даров Сталинград blush


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№2 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 11:40) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Краснодар : Спартак 0:1, Зобнин(80мин) blush


А почему не на 93-й? smile
Регистрация: 22.02.2013
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар : Спартак 0:1, Зобнин(80мин) blush


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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