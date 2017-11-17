Зобнин и Ребров отправились со "Спартаком" на матч с "Краснодаром"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:25
Сергей Лавров: обеспечение безопасного пребывания игроков и болельщиков на ЧМ-2018 - наш безусловный приоритет
Сергей Лавров: обеспечение безопасного пребывания игроков и болельщиков на ЧМ-2018 - наш безусловный приоритет
07:59
Ибсон: невыход сборной США на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией
Ибсон: невыход сборной США на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией
07:55
Роберто Манчини: ничего удивительного, что я попал в круг кандидатов на пост тренера сборной Италии
Роберто Манчини: ничего удивительного, что я попал в круг кандидатов на пост тренера сборной Италии
Вчера, 23:18
Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу (3)
Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу (3)
Вчера, 23:10
Роберто Манчини: думаю, Дзюбу еще прорвет (1)
Роберто Манчини: думаю, Дзюбу еще прорвет (1)
Вчера, 23:04
Сергей Карасев, скорее всего, не будет судить матчи ЧМ-2018 (6)
Сергей Карасев, скорее всего, не будет судить матчи ЧМ-2018 (6)
Вчера, 22:33
Геннадий Орлов: не советовал бы Смолову уезжать в Европу (10)
Геннадий Орлов: не советовал бы Смолову уезжать в Европу (10)
Вчера, 21:26
Юрген Клопп был выписан из больницы
Юрген Клопп был выписан из больницы
Вчера, 21:16
Унаи Эмери: Неймар останется в "ПСЖ"
Унаи Эмери: Неймар останется в "ПСЖ"
Вчера, 21:11
Александр Головин сегодня тренировался в общей группе ЦСКА (3)
Александр Головин сегодня тренировался в общей группе ЦСКА (3)
Зобнин и Ребров отправились со "Спартаком" на матч с "Краснодаром"
"Спартак" вылетел в Краснодар на матч 17-го тура РФПЛ.
Тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой взял на игру с "Краснодаром" 21 футболиста.
Это Артем Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.
ФК "Спартак" Москва
Тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой взял на игру с "Краснодаром" 21 футболиста.
Это Артем Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.
ФК "Спартак" Москва
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.