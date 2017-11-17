"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ



"Краснодар" победит с разницей в 1-2 гола "Краснодар" победит с разницей в 3 гола и больше Будет нулевая ничья Будет результативная ничья "Спартак" победит с разницей в 1-2 гола "Спартак" победит с разницей в 3 гола и больше



