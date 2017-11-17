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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Махачкала Арсенал
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Тосно СКА-Хабаровск
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"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ
17-й тур Премьер-Лиги стартует встречей двух "армейских" команд на Дальнем Востоке, где уже вовсю царствует зима, а завершится "северным дерби" на стадионе "Санкт-Петербург", где от холода всех спасет крыша. Rusfootball.info в своем традиционном превью рассказывает об этих, а также обо всех остальных матчах предстоящих выходных.
По первоначальному варианту календаря встреча армейских команд должна была пройти в Хабаровске в конце июля, но было принято решение поменять круги местами, а потому ЦСКА полетит на Дальний Восток в середине ноября. К сожалению, местный климат не стал снисходительным ради такого события – в последние дни в городе на берегах Амура установилась морозная погода. Собственно говоря, во время матча ожидается температура в районе -15 градусов. Свой отпечаток это обстоятельство, конечно, наложит, но никак не повлияет на то, что обоим клубам необходимо набирать очки.
Полузащитник «СКА» Константин Савичев верно отметил, что его команда находится на самом дне, а потому ей каждый раз надо выходить на поле как в последний раз. «Хабаровчане» не могут победить на протяжении 4 туров подряд, но при этом их руководство сохраняет спокойствие и заявляет о том, что работой главного тренера Алексея Поддубского никто не разочарован. ЦСКА, в свою очередь, не выигрывает чуть больше месяца. Гончаренко все чаще срывается на судей, журналистов и соперников, а потому очень сложно сказать, что он держит ситуацию под полным контролем. Тем не менее, победа столичных «армейцев» на Дальнем Востоке позволит им улучшить настроение своему наставнику и даст шанс приблизиться к лидерам.
Не сможет принять участие во встрече двух «армейских» клубов Марио Фернандес. Он вернулся из расположения сборной России с мышечной травмой бедра, из-за чего ему предстоит остаться в Москве и поработать по индивидуальной программе под наблюдением врачей. Под вопросом участие в матче Акинфеева и Головина. Опытный вратарь приехал из сборной с небольшими проблемами в плане физических кондиций, но, скорее всего, он успеет восстановиться к игре в Хабаровске. Молодой полузащитник же во время паузы залечил свою мышечную травму, но не факт, что Гончаренко станет рисковать здоровьем важного игрока перед одной из решающих встреч в Лиге Чемпионов. Что касается «СКА», то в его составе мы рискуем не увидеть имеющих повреждения Димидко, Баляйкина и Дедечко.
18 ноября, 12:00, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – Хосонов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев – Казанков, Габулов, Федотов, Карасев – Маркович
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Набабкин – Вернблум, Натхо, Кучаев, Дзагоев – Витиньо
Последние матчи: В П Н П П / Н В Н П Н
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:2
Котировки: 7.70 - 4.00 - 1.51
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
В турнирной таблице «Динамо» и «Ахмат» разделяет пропасть из семи позиций, но если смотреть на количество набранных баллов, то расстояние между ними вполне небольшое. В случае победы столичного клуба в очной встрече оно сократится до трех очков, поэтому хозяевам есть за что побороться, а гостям есть что отстоять. После прихода Хохлова «бело-голубые» по-прежнему победили лишь однажды, но в их игре уже есть заметные улучшения. В частности, если бы две недели назад они сохранили концентрацию и дисциплину до финального свистка, то непременно бы обыграли «Урал». Наверняка за время паузы в чемпионате тренерский штаб обратил внимание на эту ошибку, и было бы логично думать, что была проведена необходимая работа по ее недопущению в дальнейшем.
«Ахмату», пожалуй, тоже пора устранить имеющиеся проблемы, но руководство грозненского клуба все еще не определилось с кандидатурой главного тренера, который мог бы это сделать. С командой продолжает работать Михаил Галактионов. При этом молодой тренер не отрицает, что он следует идеологии Кононова, и именно это помогло прервать безвыигрышную серию и победить «Ростов». Очень интересно будет посмотреть, стал ли он что-то менять перед матчем с «Динамо». В субботу, кстати говоря, «грозненцы» не смогут рассчитывать на травмированных Гиголаева и Мохаммади. Но зато в общую группу вернулся Олег Иванов, который может выйти на поле впервые за последние два месяца. Столичный клуб к встрече с «Ахматом» подходит без больших кадровых проблем – более того, сразу три игрока вернулись к работе в общей группе. Соу после долгого простоя пока еще вряд ли готов появиться в старте, а вот Терехов и Тиам имеют все шансы выйти на поле с первых минут.
18 ноября, 14:00, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Сапета, Соснин, Терехов, Ташаев – Луценко
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Лео Жаба – Мбенг
Последние матчи: П В Н П Н / П П П Н В
Статистика личных встреч: 19 +7 =5 -7 21:16
Котировки: 2.61 - 3.00 - 3.00
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
Центральная встреча тура состоится в Краснодаре. Третья и пятая команда Премьер-Лиги сразятся за 3 очка в погоне за лидерами. Неудивительно, что на такую заманчивую афишу, которая к тому же подкрепляется брендами «Краснодар» и «Спартак», быстро набралось большое количество зрителей. Еще в начале этой недели пресс-служба «быков» опубликовала новость о том, что все билеты на предстоящий матч проданы, а потому можно быть полностью уверенным в том, что на одном из лучших стадионов нашей страны вновь состоится настоящий аншлаг. Подогревает интерес к субботней игре текущая форма обеих команд. Подопечные Шалимова, кажется, вновь обрели себя – в последних двух турах они одержали хорошие результативные победы. «Красно-белые» же вообще не проигрывают с 19 августа и при всех кадровых сложностях показывают добротный футбол.
Именно по этой причине сложно найти фаворита в очном противостоянии этих соперников. Букмекеры, правда, считают, что у хозяев будут более заметные шансы на победу, но я бы поставил подобное мнение под большое сомнение. У «Спартака» на данный момент травмированы только Тимофеев, Тигиев и Джано. Самедов занимается по индивидуальной программе, Зобнин наравне со всем работает в общей группе, а Зе Луиш уже успел сыграть против «Уфы». Да и не только возвращение игроков основы говорит за столичную команду. Статистика тоже на ее стороне. В пяти последних встречах с «Краснодаром» «красно-белые» одержали четыре победы и лишь однажды сыграли вничью.
К тому же «Краснодар» все еще не может наладить безупречную игру в обороне. Последний раз он играл «на ноль» в начале сентября. При этом один из ведущих защитников клуба – Александр Мартынович – по-прежнему залечивает свою травму бедра. Также небольшое повреждение есть у Павла Мамаева. Талантливый полузащитник никак не может полностью избавиться от проблем со здоровьем, но хочется верить, что скоро его появление на поле перестанет находиться под вопросом. Пока что же есть определенная вероятность того, что он останется в числе запасных. Что же все-таки может считаться плюсом для «Краснодара»? Пожалуй, тот факт, что на следующей неделе у «Спартака» важнейший матч в Лиге Чемпионов – Каррера вполне может приберечь своих лидеров и, если хотите, пожертвовать игрой в Премьер-Лиге. Но это, конечно, неточно.
18 ноября, 16:30, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Мамаев – Смолов
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко - Фернандо, Глушаков, Попов, Промес – Луис Адриано, Зе Луиш
Последние матчи: П П П В В / В В Н Н В
Статистика личных встреч: 13 +3 =1 -9 19:25
Котировки: 2.16 - 3.44 - 3.37
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
Ну что, «Арсенал» пора называть одним из самых приятных открытий этого чемпионата? Думаю, у многих из вас ответ на этот вопрос положительный. Божовичу удалось наладить отличные взаимодействия между игроками и поставить хорошую игру с понятной логикой. Именно это позволило «тулякам» одержать 4 победы в 5 последних турах. Именно это позволило им подняться на седьмое место в турнирной таблице. Именно это может позволить им замахнуться на нечто большее. А чего стесняться, когда до самого «Спартака» всего лишь 2 очка, а до тройки лидеров 4. Впрочем, в «Арсенале» понимают, что на данный момент ничего сверхъестественного они не сделали. В частности, лучший бомбардир тульской команды Лука Джорджевич отметил, что впереди еще много матчей, и нужно продолжать биться в каждом из них.
«Рубин» сейчас выступает заметно хуже своего предстоящего соперника. Этой осенью у «казанцев» было 8 игр в Премьер-Лиге, и только в одной из них они смогли победить. Большие проблемы у них не только с набором очков, но и с забитыми голами. Можно ведь проигрывать или играть вничью как «Анжи» - с минимум одним взятием чужих ворот, но подопечные Бердыева теряют очки по-своему, менее результативно и более нудно. Впрочем, пока еще «Рубин» не сильно опустился вниз. Одна победа может вернуть его в верхнюю половины таблицы и может стать отправной точкой для стремительного подъема. Если говорить о потерях, то в составе гостей не будет дисквалифицированного Бауэра и улетевшего в Испанию по семейным обстоятельствам Наваса. Под вопросом участие в матче получившего небольшое повреждение Камболова. «Арсенал» может остаться без помощи Альвареса, Беляева, Григалавы и Чаушича – у каждого из этих игроков есть травмы, которые могут не позволить сыграть против «Рубина».
18 ноября, 19:00, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – Бауэр
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Денисов, Сунзу, Комбаров, Александров – Ткачев, Берхамов, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
"Рубин": Джанаев – Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Сорокин – Оздоев, Камболов, М’Вила, Жемалетдинов – Канунников
Последние матчи: В В П В В / П В Н П Н
Статистика личных встреч: 5 +1 =1 -3 2:4
Котировки: 3.04 - 2.86 - 2.69
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Встречу «Уфы» и «Урала» сложно называть «уральским дерби». Все-таки Башкортостан и Свердловская область находятся в разных федеральных округах, да и расстояния между их административными центрами более 500 километров. Но противостояния этих двух клубов не лишены принципиальности. Тем более сейчас, когда каждый из них показывает достойный футбол и добивается хороших результатов. Между командами Семака и Тарханова на данный момент 3 очка, а это значит, что предстоящий матч очень важен с точки зрения турнирной таблицы – «уфимцы» в случае победы догонят своего соперника, а если сильнее окажутся «шмели», то они могут подняться аж на третье место.
Любопытно, что во время паузы в чемпионате ни те, ни другие не остались без игровой практики. «Уфа» съездила на Кипр, где приняла участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017. Российский клуб сражался с «АЕЛом» из Лимассола и кипрским «Пафосом» и вышел из борьбы с ними победителем. Теперь Зал Славы «уфимцев» украшает новый трофей. «Урал», в свою очередь, сыграл товарищеский матч с «Амкаром», в котором стараниями Фидлера и Балажица забил два гола и пропустил один гол после удара Брауна Форбса. Таким образом, к очной встрече подопечные Семака и подопечные Тарханова подходят на победной волне и с хорошим настроением. Правда, в каждой из команд есть потери из-за дисквалификаций – хозяевам не поможет Слай, а гости будут вынуждены обойтись без Бавина и Бумаль Майеги.
Отметим, что «Уфа» сделала вход на предстоящий матч свободным. Как говорится в сообщении клуба, болельщики оказывали громогласную поддержку на протяжении всей летне-осенней части сезона, а потому заслужили право бесплатно посетить предпоследнюю домашнюю игру перед зимним перерывом. Помимо этого, организаторы обещают угостить всех желающих горячим чаем и кашей, а также разрешают всем приходить со своими термосами. Это, конечно, не прелести предматчевой программы на стадионе «Санкт-Петербург», но для местной футбольной арены и соответствующей ноябрьской погоды вполне достойное предложение для приятного похода на футбол.
19 ноября, 11:30, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи)
Дисквалифицированы: Игбун – Бавин, Бумаль Майега
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Аликин, Никитин, Живоглядов, Тумасян, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Салатич – Кротов
"Урал": Годзюр - Меркулов, Чернов, Кулаков, Балажиц – Димитров, Фидлер, Чантурия, Евсеев, Бикфалви – Ильин
Последние матчи: Н В Н В П / П В В Н Н
Статистика личных встреч: 7 +1 =2 -4 3:7
Котировки: 2.34 - 2.92 - 3.58
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Лидер чемпионата в эти выходные отправится в Каспийск, где сыграет с «Анжи». Главный тренер «махачкалинцев» после трех подряд матчей без поражений дал своим подопечным несколько выходных дней, что должно было придать им дополнительных физических и моральных сил. Конечно, Скрипченко рискует немного выбить своих игроков из набранного ритма, но Вадим Викторович заявляет, что он понимает, что после отдыха следует активно поработать над физическими кондициями, чтобы привести всех под один общий знаменатель. Любопытно, что наставник «махачкалинцев» также отметил, что на данный момент он не разделяет соперников на лидеров и аутсайдеров. «Нам надо решать свои задачи и настраиваться на победу в каждой встрече» - сказал Скрипченко.
Юрий Семин не так активно давал интервью, но тоже не остался в тени. 70-летний специалист завел себе страничку в Инстаграме. Первым в его аккаунте стало совместное фото с внучкой, которая, по признанию тренера, и надоумила его зарегистрироваться в этой социальной сети. Ник Юрия Павловича – seminup. Подписывайтесь и ставьте лайки! Если говорить о серьезных вещах, то «Локомотив» подходит к выезду в Каспийск не только в хорошем настроении, но и практически в самом боевом составе. Ари и Чорлука восстановились после травм и уже работают вместе с командой – бразилец в общей группе, а хорват пока еще по индивидуальной программе. В списке травмированных на данный момент остаются только Гильерме и Эдер. У «Анжи» из-за дисквалификации будет отсутствовать Маркелов, а из-за травм игру пропустят Мусалов и Хадарцев.
19 ноября, 14:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: Маркелов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Лория – Самарджич, Брызгалов, Бакаев, Армаш, Тетрашвили - Кацаев, Яковлев, Данченко, Гулиев – Прудников
"Локомотив": Коченков - Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
Последние матчи: Н П В Н В / В П В В Н
Статистика личных встреч: 21 +6 =6 -9 16:24
Котировки: 4.38 - 3.35 - 1.91
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Чуть менее месяца назад «Ростов» и «Амкар» играли между собой в рамках 1/8 финала кубка России. Тогда основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в длительной и напряженной серии пенальти успешнее оказались «пермяки». Сейчас вновь сложно угадать, кто окажется победителем в их новой встрече. Команда Гаджиева слегка забуксовала – в четырех последних турах у нее три ничьи и одно поражение. Такие результаты так и не позволили ей подняться выше 12-го места. Прервать неудачную серию в предстоящей игре будет крайне непросто, ведь из-за дисквалификаций в Ростове-на-Дону не смогут сыграть Конде и Костюков. И мы помним, что, помимо этого, «Амкару» из-за травм не могут помочь Гасилин, Рязанцев и Гол. Последние двое, правда, при определенном стечении обстоятельств имеют шанс успеть восстановиться до воскресенья.
«Ростов» находится в еще более затяжной черной полосе, которая длится уже больше трех месяцев. Практически в каждом превью мы напоминаем, что последняя его победа состоялась 12 августа, когда он на выезде разгромил «Уфу» со счетом 4:1. Возможно, помочь найти путь к успеху сможет Роман Адамов. На прошлой неделе легендарный нападающий вошел в тренерский штаб Леонида Кучука и теперь будет принимать активное участие в учебно-тренировочном процессе основы. Во время паузы на игры национальных сборных к работе в общей группе приступили залечившие свои повреждения Калачев и Дядюн. Судя по всему, в ближайшее время присоединится к команде и Могилевец – сейчас он уже тренируется по индивидуальной программе. Таким образом, «Ростов» имеет некое преимущество перед «Амкаром» с точки зрения минимального количества кадровых проблем, ведь в списке травмированных у «ростовчан» остается один Юсупов.
19 ноября, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – Конде, Костюков
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Песьяков - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Майер, Думбия – Бухаров
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Зайцев – Комолов, Огуде, Гащенков, Эззатолахи – Бодул
Последние матчи: П П Н Н П / В Н Н Н П
Статистика личных встреч: 27 +9 =8 -10 26:24
Котировки: 1.90 - 3.02 - 5.17
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
В первом круге нынешнего сезона «северное дерби» не принесло неожиданных результатов – благодаря быстрому голу Кокорина фаворит сломил сопротивление дебютанта. Сейчас вроде бы интриги должно быть еще меньше, поскольку «Зенит» сыграет дома на своем большом стадионе при более мощной поддержке своих болельщиков. Но если посмотреть на выступление команд в последних турах, то появятся некоторые сомнения насчет очевидности преимущества «сине-бело-голубых». Подопечные Манчини не могут выиграть уже 5 матчей подряд, показывая при этом достаточно скучный футбол. Разве что их предыдущая игра в Казани может считаться более-менее успешной с точки зрения количества созданных опасных моментов у ворот соперника. «Тосно», в свою очередь, не проигрывал с 24 сентября и впервые проиграл на этом отрезке лишь две недели назад. Команда Парфенова набрала приличную форму и дает бой любому клубу. В этой связи, пожалуй, не стоит отдавать безоговорочное преимущество хозяевам.
Тем более что из-за травмы не сможет помочь «Зениту» Андрей Лунев. У него выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Как сообщают врачи, вратарь пропустит порядка одной-двух недель. Также вне состава рискует остаться Далер Кузяев. Молодой полузащитник пока еще не полностью восстановился от повреждения плеча и, скорее всего, пропустит «северное дерби». «Тосно» не сможет рассчитывать на помощь арендованного у «Зенита» Чернова, но не из-за условия договора, а по причине дисквалификации за четыре желтых карточки по ходу сезона. Зато в общую группу команды Парфенова вернулся Быстров – Владимир также имеет непосредственное отношение к «сине-бело-голубым», за которых он раньше выступал. Наверняка у него будет особая мотивация в предстоящем матче. Помимо этого, стоит отметить, что по индивидуальной программе тренировались Карницкий и Мухаметшин – их участие в воскресной игре находится под вопросом.
19 ноября, 19:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Чернов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лодыгин - Мевля, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кокорин, Полоз – Дзюба
"Тосно": Юрченко - Дудиев, Буйволов, Дугалич, Сухарев – Трошечкин, Марков, Мирзов, Галиуллин, Нуну Роша – Заболотный
Последние матчи: Н П Н П Н / В Н Н В П
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 1:0
Котировки: 1.31 - 5.50 - 11.00
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"СКА-Хабаровск" – ЦСКА
По первоначальному варианту календаря встреча армейских команд должна была пройти в Хабаровске в конце июля, но было принято решение поменять круги местами, а потому ЦСКА полетит на Дальний Восток в середине ноября. К сожалению, местный климат не стал снисходительным ради такого события – в последние дни в городе на берегах Амура установилась морозная погода. Собственно говоря, во время матча ожидается температура в районе -15 градусов. Свой отпечаток это обстоятельство, конечно, наложит, но никак не повлияет на то, что обоим клубам необходимо набирать очки.
Полузащитник «СКА» Константин Савичев верно отметил, что его команда находится на самом дне, а потому ей каждый раз надо выходить на поле как в последний раз. «Хабаровчане» не могут победить на протяжении 4 туров подряд, но при этом их руководство сохраняет спокойствие и заявляет о том, что работой главного тренера Алексея Поддубского никто не разочарован. ЦСКА, в свою очередь, не выигрывает чуть больше месяца. Гончаренко все чаще срывается на судей, журналистов и соперников, а потому очень сложно сказать, что он держит ситуацию под полным контролем. Тем не менее, победа столичных «армейцев» на Дальнем Востоке позволит им улучшить настроение своему наставнику и даст шанс приблизиться к лидерам.
Не сможет принять участие во встрече двух «армейских» клубов Марио Фернандес. Он вернулся из расположения сборной России с мышечной травмой бедра, из-за чего ему предстоит остаться в Москве и поработать по индивидуальной программе под наблюдением врачей. Под вопросом участие в матче Акинфеева и Головина. Опытный вратарь приехал из сборной с небольшими проблемами в плане физических кондиций, но, скорее всего, он успеет восстановиться к игре в Хабаровске. Молодой полузащитник же во время паузы залечил свою мышечную травму, но не факт, что Гончаренко станет рисковать здоровьем важного игрока перед одной из решающих встреч в Лиге Чемпионов. Что касается «СКА», то в его составе мы рискуем не увидеть имеющих повреждения Димидко, Баляйкина и Дедечко.
18 ноября, 12:00, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – Хосонов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев – Казанков, Габулов, Федотов, Карасев – Маркович
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Набабкин – Вернблум, Натхо, Кучаев, Дзагоев – Витиньо
Последние матчи: В П Н П П / Н В Н П Н
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:2
Котировки: 7.70 - 4.00 - 1.51
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
"Динамо" – "Ахмат"
В турнирной таблице «Динамо» и «Ахмат» разделяет пропасть из семи позиций, но если смотреть на количество набранных баллов, то расстояние между ними вполне небольшое. В случае победы столичного клуба в очной встрече оно сократится до трех очков, поэтому хозяевам есть за что побороться, а гостям есть что отстоять. После прихода Хохлова «бело-голубые» по-прежнему победили лишь однажды, но в их игре уже есть заметные улучшения. В частности, если бы две недели назад они сохранили концентрацию и дисциплину до финального свистка, то непременно бы обыграли «Урал». Наверняка за время паузы в чемпионате тренерский штаб обратил внимание на эту ошибку, и было бы логично думать, что была проведена необходимая работа по ее недопущению в дальнейшем.
«Ахмату», пожалуй, тоже пора устранить имеющиеся проблемы, но руководство грозненского клуба все еще не определилось с кандидатурой главного тренера, который мог бы это сделать. С командой продолжает работать Михаил Галактионов. При этом молодой тренер не отрицает, что он следует идеологии Кононова, и именно это помогло прервать безвыигрышную серию и победить «Ростов». Очень интересно будет посмотреть, стал ли он что-то менять перед матчем с «Динамо». В субботу, кстати говоря, «грозненцы» не смогут рассчитывать на травмированных Гиголаева и Мохаммади. Но зато в общую группу вернулся Олег Иванов, который может выйти на поле впервые за последние два месяца. Столичный клуб к встрече с «Ахматом» подходит без больших кадровых проблем – более того, сразу три игрока вернулись к работе в общей группе. Соу после долгого простоя пока еще вряд ли готов появиться в старте, а вот Терехов и Тиам имеют все шансы выйти на поле с первых минут.
18 ноября, 14:00, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Сапета, Соснин, Терехов, Ташаев – Луценко
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Лео Жаба – Мбенг
Последние матчи: П В Н П Н / П П П Н В
Статистика личных встреч: 19 +7 =5 -7 21:16
Котировки: 2.61 - 3.00 - 3.00
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
"Краснодар" – "Спартак"
Центральная встреча тура состоится в Краснодаре. Третья и пятая команда Премьер-Лиги сразятся за 3 очка в погоне за лидерами. Неудивительно, что на такую заманчивую афишу, которая к тому же подкрепляется брендами «Краснодар» и «Спартак», быстро набралось большое количество зрителей. Еще в начале этой недели пресс-служба «быков» опубликовала новость о том, что все билеты на предстоящий матч проданы, а потому можно быть полностью уверенным в том, что на одном из лучших стадионов нашей страны вновь состоится настоящий аншлаг. Подогревает интерес к субботней игре текущая форма обеих команд. Подопечные Шалимова, кажется, вновь обрели себя – в последних двух турах они одержали хорошие результативные победы. «Красно-белые» же вообще не проигрывают с 19 августа и при всех кадровых сложностях показывают добротный футбол.
Именно по этой причине сложно найти фаворита в очном противостоянии этих соперников. Букмекеры, правда, считают, что у хозяев будут более заметные шансы на победу, но я бы поставил подобное мнение под большое сомнение. У «Спартака» на данный момент травмированы только Тимофеев, Тигиев и Джано. Самедов занимается по индивидуальной программе, Зобнин наравне со всем работает в общей группе, а Зе Луиш уже успел сыграть против «Уфы». Да и не только возвращение игроков основы говорит за столичную команду. Статистика тоже на ее стороне. В пяти последних встречах с «Краснодаром» «красно-белые» одержали четыре победы и лишь однажды сыграли вничью.
К тому же «Краснодар» все еще не может наладить безупречную игру в обороне. Последний раз он играл «на ноль» в начале сентября. При этом один из ведущих защитников клуба – Александр Мартынович – по-прежнему залечивает свою травму бедра. Также небольшое повреждение есть у Павла Мамаева. Талантливый полузащитник никак не может полностью избавиться от проблем со здоровьем, но хочется верить, что скоро его появление на поле перестанет находиться под вопросом. Пока что же есть определенная вероятность того, что он останется в числе запасных. Что же все-таки может считаться плюсом для «Краснодара»? Пожалуй, тот факт, что на следующей неделе у «Спартака» важнейший матч в Лиге Чемпионов – Каррера вполне может приберечь своих лидеров и, если хотите, пожертвовать игрой в Премьер-Лиге. Но это, конечно, неточно.
18 ноября, 16:30, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Мамаев – Смолов
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко - Фернандо, Глушаков, Попов, Промес – Луис Адриано, Зе Луиш
Последние матчи: П П П В В / В В Н Н В
Статистика личных встреч: 13 +3 =1 -9 19:25
Котировки: 2.16 - 3.44 - 3.37
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
"Арсенал" – "Рубин"
Ну что, «Арсенал» пора называть одним из самых приятных открытий этого чемпионата? Думаю, у многих из вас ответ на этот вопрос положительный. Божовичу удалось наладить отличные взаимодействия между игроками и поставить хорошую игру с понятной логикой. Именно это позволило «тулякам» одержать 4 победы в 5 последних турах. Именно это позволило им подняться на седьмое место в турнирной таблице. Именно это может позволить им замахнуться на нечто большее. А чего стесняться, когда до самого «Спартака» всего лишь 2 очка, а до тройки лидеров 4. Впрочем, в «Арсенале» понимают, что на данный момент ничего сверхъестественного они не сделали. В частности, лучший бомбардир тульской команды Лука Джорджевич отметил, что впереди еще много матчей, и нужно продолжать биться в каждом из них.
«Рубин» сейчас выступает заметно хуже своего предстоящего соперника. Этой осенью у «казанцев» было 8 игр в Премьер-Лиге, и только в одной из них они смогли победить. Большие проблемы у них не только с набором очков, но и с забитыми голами. Можно ведь проигрывать или играть вничью как «Анжи» - с минимум одним взятием чужих ворот, но подопечные Бердыева теряют очки по-своему, менее результативно и более нудно. Впрочем, пока еще «Рубин» не сильно опустился вниз. Одна победа может вернуть его в верхнюю половины таблицы и может стать отправной точкой для стремительного подъема. Если говорить о потерях, то в составе гостей не будет дисквалифицированного Бауэра и улетевшего в Испанию по семейным обстоятельствам Наваса. Под вопросом участие в матче получившего небольшое повреждение Камболова. «Арсенал» может остаться без помощи Альвареса, Беляева, Григалавы и Чаушича – у каждого из этих игроков есть травмы, которые могут не позволить сыграть против «Рубина».
18 ноября, 19:00, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – Бауэр
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Денисов, Сунзу, Комбаров, Александров – Ткачев, Берхамов, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
"Рубин": Джанаев – Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Сорокин – Оздоев, Камболов, М’Вила, Жемалетдинов – Канунников
Последние матчи: В В П В В / П В Н П Н
Статистика личных встреч: 5 +1 =1 -3 2:4
Котировки: 3.04 - 2.86 - 2.69
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
"Уфа" – "Урал"
Встречу «Уфы» и «Урала» сложно называть «уральским дерби». Все-таки Башкортостан и Свердловская область находятся в разных федеральных округах, да и расстояния между их административными центрами более 500 километров. Но противостояния этих двух клубов не лишены принципиальности. Тем более сейчас, когда каждый из них показывает достойный футбол и добивается хороших результатов. Между командами Семака и Тарханова на данный момент 3 очка, а это значит, что предстоящий матч очень важен с точки зрения турнирной таблицы – «уфимцы» в случае победы догонят своего соперника, а если сильнее окажутся «шмели», то они могут подняться аж на третье место.
Любопытно, что во время паузы в чемпионате ни те, ни другие не остались без игровой практики. «Уфа» съездила на Кипр, где приняла участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017. Российский клуб сражался с «АЕЛом» из Лимассола и кипрским «Пафосом» и вышел из борьбы с ними победителем. Теперь Зал Славы «уфимцев» украшает новый трофей. «Урал», в свою очередь, сыграл товарищеский матч с «Амкаром», в котором стараниями Фидлера и Балажица забил два гола и пропустил один гол после удара Брауна Форбса. Таким образом, к очной встрече подопечные Семака и подопечные Тарханова подходят на победной волне и с хорошим настроением. Правда, в каждой из команд есть потери из-за дисквалификаций – хозяевам не поможет Слай, а гости будут вынуждены обойтись без Бавина и Бумаль Майеги.
Отметим, что «Уфа» сделала вход на предстоящий матч свободным. Как говорится в сообщении клуба, болельщики оказывали громогласную поддержку на протяжении всей летне-осенней части сезона, а потому заслужили право бесплатно посетить предпоследнюю домашнюю игру перед зимним перерывом. Помимо этого, организаторы обещают угостить всех желающих горячим чаем и кашей, а также разрешают всем приходить со своими термосами. Это, конечно, не прелести предматчевой программы на стадионе «Санкт-Петербург», но для местной футбольной арены и соответствующей ноябрьской погоды вполне достойное предложение для приятного похода на футбол.
19 ноября, 11:30, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи)
Дисквалифицированы: Игбун – Бавин, Бумаль Майега
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Аликин, Никитин, Живоглядов, Тумасян, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Салатич – Кротов
"Урал": Годзюр - Меркулов, Чернов, Кулаков, Балажиц – Димитров, Фидлер, Чантурия, Евсеев, Бикфалви – Ильин
Последние матчи: Н В Н В П / П В В Н Н
Статистика личных встреч: 7 +1 =2 -4 3:7
Котировки: 2.34 - 2.92 - 3.58
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
"Анжи" – "Локомотив"
Лидер чемпионата в эти выходные отправится в Каспийск, где сыграет с «Анжи». Главный тренер «махачкалинцев» после трех подряд матчей без поражений дал своим подопечным несколько выходных дней, что должно было придать им дополнительных физических и моральных сил. Конечно, Скрипченко рискует немного выбить своих игроков из набранного ритма, но Вадим Викторович заявляет, что он понимает, что после отдыха следует активно поработать над физическими кондициями, чтобы привести всех под один общий знаменатель. Любопытно, что наставник «махачкалинцев» также отметил, что на данный момент он не разделяет соперников на лидеров и аутсайдеров. «Нам надо решать свои задачи и настраиваться на победу в каждой встрече» - сказал Скрипченко.
Юрий Семин не так активно давал интервью, но тоже не остался в тени. 70-летний специалист завел себе страничку в Инстаграме. Первым в его аккаунте стало совместное фото с внучкой, которая, по признанию тренера, и надоумила его зарегистрироваться в этой социальной сети. Ник Юрия Павловича – seminup. Подписывайтесь и ставьте лайки! Если говорить о серьезных вещах, то «Локомотив» подходит к выезду в Каспийск не только в хорошем настроении, но и практически в самом боевом составе. Ари и Чорлука восстановились после травм и уже работают вместе с командой – бразилец в общей группе, а хорват пока еще по индивидуальной программе. В списке травмированных на данный момент остаются только Гильерме и Эдер. У «Анжи» из-за дисквалификации будет отсутствовать Маркелов, а из-за травм игру пропустят Мусалов и Хадарцев.
19 ноября, 14:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: Маркелов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Лория – Самарджич, Брызгалов, Бакаев, Армаш, Тетрашвили - Кацаев, Яковлев, Данченко, Гулиев – Прудников
"Локомотив": Коченков - Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
Последние матчи: Н П В Н В / В П В В Н
Статистика личных встреч: 21 +6 =6 -9 16:24
Котировки: 4.38 - 3.35 - 1.91
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
"Ростов" – "Амкар"
Чуть менее месяца назад «Ростов» и «Амкар» играли между собой в рамках 1/8 финала кубка России. Тогда основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в длительной и напряженной серии пенальти успешнее оказались «пермяки». Сейчас вновь сложно угадать, кто окажется победителем в их новой встрече. Команда Гаджиева слегка забуксовала – в четырех последних турах у нее три ничьи и одно поражение. Такие результаты так и не позволили ей подняться выше 12-го места. Прервать неудачную серию в предстоящей игре будет крайне непросто, ведь из-за дисквалификаций в Ростове-на-Дону не смогут сыграть Конде и Костюков. И мы помним, что, помимо этого, «Амкару» из-за травм не могут помочь Гасилин, Рязанцев и Гол. Последние двое, правда, при определенном стечении обстоятельств имеют шанс успеть восстановиться до воскресенья.
«Ростов» находится в еще более затяжной черной полосе, которая длится уже больше трех месяцев. Практически в каждом превью мы напоминаем, что последняя его победа состоялась 12 августа, когда он на выезде разгромил «Уфу» со счетом 4:1. Возможно, помочь найти путь к успеху сможет Роман Адамов. На прошлой неделе легендарный нападающий вошел в тренерский штаб Леонида Кучука и теперь будет принимать активное участие в учебно-тренировочном процессе основы. Во время паузы на игры национальных сборных к работе в общей группе приступили залечившие свои повреждения Калачев и Дядюн. Судя по всему, в ближайшее время присоединится к команде и Могилевец – сейчас он уже тренируется по индивидуальной программе. Таким образом, «Ростов» имеет некое преимущество перед «Амкаром» с точки зрения минимального количества кадровых проблем, ведь в списке травмированных у «ростовчан» остается один Юсупов.
19 ноября, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – Конде, Костюков
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Песьяков - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Майер, Думбия – Бухаров
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Зайцев – Комолов, Огуде, Гащенков, Эззатолахи – Бодул
Последние матчи: П П Н Н П / В Н Н Н П
Статистика личных встреч: 27 +9 =8 -10 26:24
Котировки: 1.90 - 3.02 - 5.17
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
"Зенит" - "Тосно"
В первом круге нынешнего сезона «северное дерби» не принесло неожиданных результатов – благодаря быстрому голу Кокорина фаворит сломил сопротивление дебютанта. Сейчас вроде бы интриги должно быть еще меньше, поскольку «Зенит» сыграет дома на своем большом стадионе при более мощной поддержке своих болельщиков. Но если посмотреть на выступление команд в последних турах, то появятся некоторые сомнения насчет очевидности преимущества «сине-бело-голубых». Подопечные Манчини не могут выиграть уже 5 матчей подряд, показывая при этом достаточно скучный футбол. Разве что их предыдущая игра в Казани может считаться более-менее успешной с точки зрения количества созданных опасных моментов у ворот соперника. «Тосно», в свою очередь, не проигрывал с 24 сентября и впервые проиграл на этом отрезке лишь две недели назад. Команда Парфенова набрала приличную форму и дает бой любому клубу. В этой связи, пожалуй, не стоит отдавать безоговорочное преимущество хозяевам.
Тем более что из-за травмы не сможет помочь «Зениту» Андрей Лунев. У него выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Как сообщают врачи, вратарь пропустит порядка одной-двух недель. Также вне состава рискует остаться Далер Кузяев. Молодой полузащитник пока еще не полностью восстановился от повреждения плеча и, скорее всего, пропустит «северное дерби». «Тосно» не сможет рассчитывать на помощь арендованного у «Зенита» Чернова, но не из-за условия договора, а по причине дисквалификации за четыре желтых карточки по ходу сезона. Зато в общую группу команды Парфенова вернулся Быстров – Владимир также имеет непосредственное отношение к «сине-бело-голубым», за которых он раньше выступал. Наверняка у него будет особая мотивация в предстоящем матче. Помимо этого, стоит отметить, что по индивидуальной программе тренировались Карницкий и Мухаметшин – их участие в воскресной игре находится под вопросом.
19 ноября, 19:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Чернов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лодыгин - Мевля, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кокорин, Полоз – Дзюба
"Тосно": Юрченко - Дудиев, Буйволов, Дугалич, Сухарев – Трошечкин, Марков, Мирзов, Галиуллин, Нуну Роша – Заболотный
Последние матчи: Н П Н П Н / В Н Н В П
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 1:0
Котировки: 1.31 - 5.50 - 11.00
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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