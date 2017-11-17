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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Миши Батшуайи: я гей? Бро, даже твоя мама знает, что это неправда
Нападающий "Челси" Миши Батшуайи опроверг информацию о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее The Chelsea Daily написал, что Батшуайи признался одноклубникам, что он гей.
"Бро, даже твоя мама знает, что это неправда", – написал Батшуайи в твиттере.
Ранее The Chelsea Daily написал, что Батшуайи признался одноклубникам, что он гей.
"Бро, даже твоя мама знает, что это неправда", – написал Батшуайи в твиттере.
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