Миши Батшуайи: я гей? Бро, даже твоя мама знает, что это неправда

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи опроверг информацию о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.Ранее The Chelsea Daily написал, что Батшуайи признался одноклубникам, что он гей."Бро, даже твоя мама знает, что это неправда", – написал Батшуайи в твиттере.