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Миши Батшуайи: я гей? Бро, даже твоя мама знает, что это неправда

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи опроверг информацию о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее The Chelsea Daily написал, что Батшуайи признался одноклубникам, что он гей.

"Бро, даже твоя мама знает, что это неправда", – написал Батшуайи в твиттере.
Теги: Челси
Сегодня, 10:56
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№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
понтливый молодой футболистишка. пока что на одних авансах.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: AirTV Татарстан (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Рубин»
:Жестко он с Бро.


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Регистрация: 9.11.2009
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