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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Федор Смолов: матч с Испанией показал, что мы можем не только обороняться
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от матчей за национальную команду после возвращения в клуб.
– Сборная провела два разных матча. С Аргентиной в основном оборонялись, а с Испанией – атаковали. Это как-то связано с тренерской установкой?
– Конечно, какая-то тренерская установка была, – отметил Смолов. – В первом матче сказалось волнение, все-таки очень большое количество зрителей пришли на открытие «Лужников». Кроме того, я считаю, что нам проще играть с командами, которые выходят с четырьмя защитниками. Плюс были какие-то перестановки у нас перед второй встрече. В линии полузащиты появились Алан Дзагоев и Леша Миранчук, которые всегда снабжают нападающих мячами. Поэтому все сложилось.
– Перед игрой с испанцами было предчувствие, что получится забить?
– Нет, предчувствия не было. Конечно, очень хотел забить, к тому же у отца был день рождения. Всегда на этот праздник выпадают матчи сборной, и хочется такой подарок ему сделать.
– Вы провели две игры против топовых защитников. Кого могли бы выделить?
– Считаю, что с Аргентиной мы все-таки сыграли не в свою силу. В плане атаки уж точно. Оборона хорошо отработала, не так много моментов было у наших ворот. С Испанией уже сыграли смело и агрессивно, все получалось. Скажу так, когда нет персональной опеки, которая сейчас часто встречается в чемпионате России, то играть значительно проще. Да, защитники у соперников были действительно мирового уровня. Наверное, я бы выделил Рамоса. Он и бегает быстро, и атлетически очень сложен, и головой хорошо играет.
– После финального свистка в матче с Испанией что ощущали: удовлетворение от хорошей игры или разочарование от того, что не смогли выиграть?
– Исходя из того, что по ходу встречи мы уступали со счетом 0:2, ничья – это не так плохо. Но оба чувства присутствовали, потому что разочарованы были решениями арбитра. Он два раза показал на точку в товарищеском матче у нас дома. Это для нас должны такие пенальти в ворота испанцев ставить (смеется).
– Прибавилось ли уверенности у сборной после этих двух игр?
– Ощущение того, что мы можем играть на равных с любым соперником, было и раньше. Последний матч прибавил веры в нас именно со стороны болельщиков. То, что мы можем не только обороняться, но и показывать хороший атакующий футбол, забивать красивые голы.
ФК "Краснодар"
– Сборная провела два разных матча. С Аргентиной в основном оборонялись, а с Испанией – атаковали. Это как-то связано с тренерской установкой?
– Конечно, какая-то тренерская установка была, – отметил Смолов. – В первом матче сказалось волнение, все-таки очень большое количество зрителей пришли на открытие «Лужников». Кроме того, я считаю, что нам проще играть с командами, которые выходят с четырьмя защитниками. Плюс были какие-то перестановки у нас перед второй встрече. В линии полузащиты появились Алан Дзагоев и Леша Миранчук, которые всегда снабжают нападающих мячами. Поэтому все сложилось.
– Перед игрой с испанцами было предчувствие, что получится забить?
– Нет, предчувствия не было. Конечно, очень хотел забить, к тому же у отца был день рождения. Всегда на этот праздник выпадают матчи сборной, и хочется такой подарок ему сделать.
– Вы провели две игры против топовых защитников. Кого могли бы выделить?
– Считаю, что с Аргентиной мы все-таки сыграли не в свою силу. В плане атаки уж точно. Оборона хорошо отработала, не так много моментов было у наших ворот. С Испанией уже сыграли смело и агрессивно, все получалось. Скажу так, когда нет персональной опеки, которая сейчас часто встречается в чемпионате России, то играть значительно проще. Да, защитники у соперников были действительно мирового уровня. Наверное, я бы выделил Рамоса. Он и бегает быстро, и атлетически очень сложен, и головой хорошо играет.
– После финального свистка в матче с Испанией что ощущали: удовлетворение от хорошей игры или разочарование от того, что не смогли выиграть?
– Исходя из того, что по ходу встречи мы уступали со счетом 0:2, ничья – это не так плохо. Но оба чувства присутствовали, потому что разочарованы были решениями арбитра. Он два раза показал на точку в товарищеском матче у нас дома. Это для нас должны такие пенальти в ворота испанцев ставить (смеется).
– Прибавилось ли уверенности у сборной после этих двух игр?
– Ощущение того, что мы можем играть на равных с любым соперником, было и раньше. Последний матч прибавил веры в нас именно со стороны болельщиков. То, что мы можем не только обороняться, но и показывать хороший атакующий футбол, забивать красивые голы.
ФК "Краснодар"
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