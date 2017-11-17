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Федор Смолов: матч с Испанией показал, что мы можем не только обороняться

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от матчей за национальную команду после возвращения в клуб.

– Сборная провела два разных матча. С Аргентиной в основном оборонялись, а с Испанией – атаковали. Это как-то связано с тренерской установкой?

– Конечно, какая-то тренерская установка была, – отметил Смолов. – В первом матче сказалось волнение, все-таки очень большое количество зрителей пришли на открытие «Лужников». Кроме того, я считаю, что нам проще играть с командами, которые выходят с четырьмя защитниками. Плюс были какие-то перестановки у нас перед второй встрече. В линии полузащиты появились Алан Дзагоев и Леша Миранчук, которые всегда снабжают нападающих мячами. Поэтому все сложилось.

– Перед игрой с испанцами было предчувствие, что получится забить?

– Нет, предчувствия не было. Конечно, очень хотел забить, к тому же у отца был день рождения. Всегда на этот праздник выпадают матчи сборной, и хочется такой подарок ему сделать.

– Вы провели две игры против топовых защитников. Кого могли бы выделить?

– Считаю, что с Аргентиной мы все-таки сыграли не в свою силу. В плане атаки уж точно. Оборона хорошо отработала, не так много моментов было у наших ворот. С Испанией уже сыграли смело и агрессивно, все получалось. Скажу так, когда нет персональной опеки, которая сейчас часто встречается в чемпионате России, то играть значительно проще. Да, защитники у соперников были действительно мирового уровня. Наверное, я бы выделил Рамоса. Он и бегает быстро, и атлетически очень сложен, и головой хорошо играет.

– После финального свистка в матче с Испанией что ощущали: удовлетворение от хорошей игры или разочарование от того, что не смогли выиграть?

– Исходя из того, что по ходу встречи мы уступали со счетом 0:2, ничья – это не так плохо. Но оба чувства присутствовали, потому что разочарованы были решениями арбитра. Он два раза показал на точку в товарищеском матче у нас дома. Это для нас должны такие пенальти в ворота испанцев ставить (смеется).

– Прибавилось ли уверенности у сборной после этих двух игр?

– Ощущение того, что мы можем играть на равных с любым соперником, было и раньше. Последний матч прибавил веры в нас именно со стороны болельщиков. То, что мы можем не только обороняться, но и показывать хороший атакующий футбол, забивать красивые голы.

ФК "Краснодар"
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 10:59
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(0)
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:46) #
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  •  (2)

Феденька звезду схватил без 5 чемпионств. На ЧМ будет и персональная опека, и судейство, что супротив испанцев верхом лояльности покажется.
P.S. Иди к нам, в Зенит. Беги от псевдоитальянца. Манчини вправит мозг.
Регистрация: 12.11.2007
№4 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 11:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Лучше молчал бы! Это не официальный матч, да и Испания не напрягалась, как окажитесь в одной группе с Испанией,тогда и скажешь
Регистрация: 8.07.2014
№3 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 11:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Главное, чтобы эйфории не было, потому что все ошибки делятся на всего лишь два вида: недооценка соперника и переоценка соперника.
Регистрация: 22.02.2013
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Практика показывает, что оборона как раз самое слабое звено.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А в официальных матчах кажется, что только и умеете обороняться. Можно того больше винить защитников, Акинфеева за проигрыши в отдельных матчах, но какой толк, если забить не можем? Или главная цель оставить ворота в неприкосновенности?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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