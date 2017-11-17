Андрей Лунев: спасибо всем за слова поддержки, со мной все хорошо (видео)

Вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунев, получивший травму в товарищеском матче с Испанией, поблагодарил всех за поддержку."Хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку, всем кому моя персона оказалась небезразличной. Спасибо за теплые слова, пожелания.Со мной все хорошо, я нахожусь дома, состояние хорошее. Буду надеяться, что скоро вернусь в строй. Пока сроки неизвестны, но я и врачи сделаем все для того, чтобы я скорее вернулся на поле", - заявил Лунев в видеообращении.