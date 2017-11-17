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Андрей Лунев: спасибо всем за слова поддержки, со мной все хорошо (видео)

Вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунев, получивший травму в товарищеском матче с Испанией, поблагодарил всех за поддержку.

"Хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку, всем кому моя персона оказалась небезразличной. Спасибо за теплые слова, пожелания.

Со мной все хорошо, я нахожусь дома, состояние хорошее. Буду надеяться, что скоро вернусь в строй. Пока сроки неизвестны, но я и врачи сделаем все для того, чтобы я скорее вернулся на поле", - заявил Лунев в видеообращении.

Теги: Лунев
Сегодня, 11:47
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 11:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нам сильно повезло, что Андрей у нас
Здоровья нашему киперу !!!
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 11:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Как же он Сталлоне напоминает) Здоровья боец!
Регистрация: 22.11.2009
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