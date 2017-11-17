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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Студенты с конца мая начнут освобождать общежития в преддверии ЧМ-2018
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в мае студенты начнут освобождать общежития для заселения сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2018.
"С конца мая будут освобождать те общежития, где будут жить сотрудники правоохранительных органов. Все согласовано. Будут изменены программные планы (для этих студентов), они уже сверстаны. Но учеба для них начнется как обычно, с 1 сентября", - сказала Васильева в ходе "свободного микрофона" в НИТУ МИСиС.
Глава Минобрнауки отметила, что не понимает причину негативного отношения к размещению сотрудников правоохранительных органов в студенческих общежитиях.
"Вот этот шум (о выселении студентов из общежитий) непонятно откуда, я бы наоборот радовалась, лето "начнется" раньше", - заключила министр.
Ранее в Минобрнауки опровергли планы по принудительному выселению студентов из общежитий перед чемпионатом мира.
ТАСС
"С конца мая будут освобождать те общежития, где будут жить сотрудники правоохранительных органов. Все согласовано. Будут изменены программные планы (для этих студентов), они уже сверстаны. Но учеба для них начнется как обычно, с 1 сентября", - сказала Васильева в ходе "свободного микрофона" в НИТУ МИСиС.
Глава Минобрнауки отметила, что не понимает причину негативного отношения к размещению сотрудников правоохранительных органов в студенческих общежитиях.
"Вот этот шум (о выселении студентов из общежитий) непонятно откуда, я бы наоборот радовалась, лето "начнется" раньше", - заключила министр.
Ранее в Минобрнауки опровергли планы по принудительному выселению студентов из общежитий перед чемпионатом мира.
ТАСС
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