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Станислав Черчесов: столкновение Лунева и Родриго - это чисто футбольный момент

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал столкновение нападающего сборной Испании Родриго Морено и голкипера российской команды Андрея Лунева чисто футбольным моментом.

"Это чисто футбольный момент. Если спросить нападающего, он же не специально, наверное, это сделал. Другое дело, что в следующий раз он бы был чуть поаккуратнее.

Вратарь никогда не уступает в таких случаях, есть джентльменский набор для нападающих, что в таких ситуациях, если чувствуешь, что 50 на 50, надо перепрыгивать", - передает слова Черчесова канале РФС на YouTube.
Теги: Черчесов Сборная России Лунев
Сегодня, 11:59
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