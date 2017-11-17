Станислав Черчесов: столкновение Лунева и Родриго - это чисто футбольный момент

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал столкновение нападающего сборной Испании Родриго Морено и голкипера российской команды Андрея Лунева чисто футбольным моментом."Это чисто футбольный момент. Если спросить нападающего, он же не специально, наверное, это сделал. Другое дело, что в следующий раз он бы был чуть поаккуратнее.Вратарь никогда не уступает в таких случаях, есть джентльменский набор для нападающих, что в таких ситуациях, если чувствуешь, что 50 на 50, надо перепрыгивать", - передает слова Черчесова канале РФС на YouTube.