Андрей Аршавин попал в символическую сборную чемпионата Казахстана

Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин включен в символическую сборную чемпионата Казахстана-2017.Всего в списке 22 игрока, Аршавин и Карлос Фонсека из павлодарского "Иртыша" вошли в сборную как лучшие левые полузащитники. Список определили главные тренеры команд, которые составили свой рейтинг из игроков по каждой позиции.Напомним, ранее 36-летний россиянин занял пятое место в рейтинге лучших игроков чемпионата Казахстана.