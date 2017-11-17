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Андрей Аршавин попал в символическую сборную чемпионата Казахстана

Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин включен в символическую сборную чемпионата Казахстана-2017.

Всего в списке 22 игрока, Аршавин и Карлос Фонсека из павлодарского "Иртыша" вошли в сборную как лучшие левые полузащитники. Список определили главные тренеры команд, которые составили свой рейтинг из игроков по каждой позиции.

Напомним, ранее 36-летний россиянин занял пятое место в рейтинге лучших игроков чемпионата Казахстана.

Профессиональная футбольная лига Казахстана
Теги: Аршавин
Сегодня, 12:26
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