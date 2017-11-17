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"Арарат" и Роман Павлюченко расторгли контракт

Московский "Арарат" и нападающий Роман Павлюченко прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

"Футбольный клуб "Арарат" благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером", - говорится на странице московского клуба "ВКонтакте".
Теги: Арарат Павлюченко
Сегодня, 12:37
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№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:42) #
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online

Прям на взлете......
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рома, поздравляю blush


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№6 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
самый лучший из армян павлюченко наш роман
Регистрация: 27.09.2008
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Торпедо появляются шансы.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 13:13) #
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вот и пропала последняя причина интересоваться этим суперклубом.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№3 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:10) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконец-то, Рома! Кончай позориться с этим "супер-клубом"! Тебе примера с их земляком Григоряном было мало?! Если любишь футбол, то играй себе на здоровье в других нормальных командах!
Регистрация: 30.11.2013
№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 12:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Видать был нужен повод.дисциплину моглиб и штрафом подтянуть.московский арарат мля


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Правильно, не надо становиться Павлюченкяном.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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