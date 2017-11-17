"Арарат" и Роман Павлюченко расторгли контракт

Московский "Арарат" и нападающий Роман Павлюченко прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон."Футбольный клуб "Арарат" благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером", - говорится на странице московского клуба "ВКонтакте".