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"Уфа" из-за погоды сделает вход на матч с "Уралом" свободным

Глава пресс-службы "Уфы" Сергей Тыртышный рассказал, что для болельщиков на матч 17-го тура против "Урала" вход будет свободным.

"Решили сделать вход на матч с "Уралом" не просто бесплатным, а свободным. Во-первых, у нас сейчас идёт снег, и, раз уж мы играем зимой, мы решили пойти навстречу болельщикам.

Кроме того, пройдёт ряд специальных мероприятий. Будет горячая каша из полевой кухни с чаем, плюс мы разрешили приносить на стадион термосы.

Планируется также и широкая шоу-программа: приедут артисты, живой оркестр, несколько баянистов. Кафе у нас заработает на стадионе. Пытаемся создать праздник, несмотря на то что холодно и идёт снег, чтобы люди приходили на футбол в выходной день и получали удовольствие, – передает слова Тыртышного "Чемпионат".
Теги: Уфа
Сегодня, 12:49
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