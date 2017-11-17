Роман Павлюченко: всегда буду поддерживать "Арарат" и переживать за него

Нападающий Роман Павлюченко прокомментировал разрыв контракта с "Араратом"."Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию. Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к "Арарату" за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены и никаких проблем между мной и клубом больше нет. Мы расстаемся добрыми друзьями.Время в "Арарате" было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро "Арарат" добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду", - передает слова Павлюченко пресс-служба "Арарата".