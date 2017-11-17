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Роман Павлюченко: всегда буду поддерживать "Арарат" и переживать за него

Нападающий Роман Павлюченко прокомментировал разрыв контракта с "Араратом".

"Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию. Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к "Арарату" за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены и никаких проблем между мной и клубом больше нет. Мы расстаемся добрыми друзьями.

Время в "Арарате" было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро "Арарат" добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду", - передает слова Павлюченко пресс-служба "Арарата".
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 12:58
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(2)
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не верю smile


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Взаимные "па" и реверансы. А на самом деле: свят, свят... наконец-то отделались друг от друга. Уффф.
Регистрация: 9.11.2010
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