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Головин и Акинфеев вылетели вместе с ЦСКА в Хабаровск

ЦСКА сегодня вылетел в Хабаровск, где 18 ноября сыграет матч РФПЛ со "СКА-Хабаровск". На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Полузащитник Хетаг Хосонов, пропускающий матч основных составов из-за дисквалификации, отправился в Хабаровск в составе молодёжной команды.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:27
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