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Молодежки "Ахмата" и "Динамо" забили по 4 гола, Погребняк сделал дубль

В матче 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" и "Динамо" сыграли вничью.

Молодежное первенство. 17 тур

"Динамо" - "Ахмат" - 4:4

Голы: Погребняк, 5, Ахильгов, 26, Умаев, 29, Липовой, 45+2, Погребняк, 57, Лацевич, 66, Умаев, 68, Альсултанов, 86

"Динамо": Зириков, Панин, Калугин, Евгеньев, Ненахов, Денисов, Липовой (Крохин, 74), Грулев (Обольский, 85), Лацевич (Беляков, 82), Бурыкин, Погребняк

"Ахмат": Умаев, Адамов, Магамаев, Осмаев (Бацуев, 32), Альсултанов, Абдурахманов, Исмаилов, Эдиев (Мальсагов, 55), Ахильгов (Адамов, 75), Кадыров (Хизриев, 60 (Абдурешедов, 90+3)), Умаев (Исаев, 90+2)

Предупреждения: Адамов, 10, Магамаев, 14, Кадыров, 39, Бурыкин, 63, Абдурахманов, 69, Лацевич, 76, Панин, 90+1.
Теги: Ахмат Динамо
Сегодня, 13:57
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№1 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
«Сатурн»
как то не стыкуются "молодежки" и Погребняк
Регистрация: 12.05.2012
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