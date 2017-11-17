Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:25
Сергей Лавров: обеспечение безопасного пребывания игроков и болельщиков на ЧМ-2018 - наш безусловный приоритет
Сергей Лавров: обеспечение безопасного пребывания игроков и болельщиков на ЧМ-2018 - наш безусловный приоритет
07:59
Ибсон: невыход сборной США на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией
Ибсон: невыход сборной США на ЧМ не воспринимается как часть политического противостояния с Россией
07:55
Роберто Манчини: ничего удивительного, что я попал в круг кандидатов на пост тренера сборной Италии
Роберто Манчини: ничего удивительного, что я попал в круг кандидатов на пост тренера сборной Италии
Вчера, 23:18
Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу (3)
Шамиль Газизов: Смолову давно пора в Европу (3)
Вчера, 23:10
Роберто Манчини: думаю, Дзюбу еще прорвет (1)
Роберто Манчини: думаю, Дзюбу еще прорвет (1)
Вчера, 23:04
Сергей Карасев, скорее всего, не будет судить матчи ЧМ-2018 (6)
Сергей Карасев, скорее всего, не будет судить матчи ЧМ-2018 (6)
Вчера, 22:33
Геннадий Орлов: не советовал бы Смолову уезжать в Европу (10)
Геннадий Орлов: не советовал бы Смолову уезжать в Европу (10)
Молодежки "Ахмата" и "Динамо" забили по 4 гола, Погребняк сделал дубль
В матче 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" и "Динамо" сыграли вничью.
Молодежное первенство. 17 тур
"Динамо" - "Ахмат" - 4:4
Голы: Погребняк, 5, Ахильгов, 26, Умаев, 29, Липовой, 45+2, Погребняк, 57, Лацевич, 66, Умаев, 68, Альсултанов, 86
"Динамо": Зириков, Панин, Калугин, Евгеньев, Ненахов, Денисов, Липовой (Крохин, 74), Грулев (Обольский, 85), Лацевич (Беляков, 82), Бурыкин, Погребняк
"Ахмат": Умаев, Адамов, Магамаев, Осмаев (Бацуев, 32), Альсултанов, Абдурахманов, Исмаилов, Эдиев (Мальсагов, 55), Ахильгов (Адамов, 75), Кадыров (Хизриев, 60 (Абдурешедов, 90+3)), Умаев (Исаев, 90+2)
Предупреждения: Адамов, 10, Магамаев, 14, Кадыров, 39, Бурыкин, 63, Абдурахманов, 69, Лацевич, 76, Панин, 90+1.
Молодежное первенство. 17 тур
"Динамо" - "Ахмат" - 4:4
Голы: Погребняк, 5, Ахильгов, 26, Умаев, 29, Липовой, 45+2, Погребняк, 57, Лацевич, 66, Умаев, 68, Альсултанов, 86
"Динамо": Зириков, Панин, Калугин, Евгеньев, Ненахов, Денисов, Липовой (Крохин, 74), Грулев (Обольский, 85), Лацевич (Беляков, 82), Бурыкин, Погребняк
"Ахмат": Умаев, Адамов, Магамаев, Осмаев (Бацуев, 32), Альсултанов, Абдурахманов, Исмаилов, Эдиев (Мальсагов, 55), Ахильгов (Адамов, 75), Кадыров (Хизриев, 60 (Абдурешедов, 90+3)), Умаев (Исаев, 90+2)
Предупреждения: Адамов, 10, Магамаев, 14, Кадыров, 39, Бурыкин, 63, Абдурахманов, 69, Лацевич, 76, Панин, 90+1.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.