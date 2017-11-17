Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Урала": мы рады видеть Павлюченко, но не думаю, что он поедет к нам

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможное возвращение форварда Романа Павлюченко, который сегодня покинул "Арарат".

"Мы только сегодня узнали, что Рома расторг контракт. Сейчас "Урал" готовится к матчу с "Краснодаром", а после него сядем с Тархановым и решим, интересен или нет.

Но насколько я знаю, Рома не хочет уезжать далеко от Москвы. У него маленький ребенок ходит в школу, по этой причине он уехал и от нас. Поэтому не думаю, что он поедет к нам. Но "Урал" всегда рад видеть Рому у себя в любом качестве, он – наш хороший товарищ", – передает слова Иванова "СЭ".
Теги: Урал Павлюченко
Сегодня, 13:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.