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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Президент "Урала": мы рады видеть Павлюченко, но не думаю, что он поедет к нам
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможное возвращение форварда Романа Павлюченко, который сегодня покинул "Арарат".
"Мы только сегодня узнали, что Рома расторг контракт. Сейчас "Урал" готовится к матчу с "Краснодаром", а после него сядем с Тархановым и решим, интересен или нет.
Но насколько я знаю, Рома не хочет уезжать далеко от Москвы. У него маленький ребенок ходит в школу, по этой причине он уехал и от нас. Поэтому не думаю, что он поедет к нам. Но "Урал" всегда рад видеть Рому у себя в любом качестве, он – наш хороший товарищ", – передает слова Иванова "СЭ".
"Мы только сегодня узнали, что Рома расторг контракт. Сейчас "Урал" готовится к матчу с "Краснодаром", а после него сядем с Тархановым и решим, интересен или нет.
Но насколько я знаю, Рома не хочет уезжать далеко от Москвы. У него маленький ребенок ходит в школу, по этой причине он уехал и от нас. Поэтому не думаю, что он поедет к нам. Но "Урал" всегда рад видеть Рому у себя в любом качестве, он – наш хороший товарищ", – передает слова Иванова "СЭ".
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