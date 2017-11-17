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Станислав Черчесов: дали понять Зобнину, что он нужен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда рассчитывает на полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который был вызван на игры с Аргентиной и Испанией, но не принял участия в матчах.

"Надо отдать должное РФС. Мы с Алаевым (генеральным директором РФС. - Прим.) часто говорим о таких вещах - сколько людей приглашать. Нет никаких капризов. Моя задача - объяснить любому руководителю, аргументировать свои решения. Он совершенно адекватно к этому относится, поддерживает.

Что касается Зобнина, не только он у нас жил на сборах. Смолов, когда мы были в Краснодаре, все время приезжал. Но это - маленький город. Если бы Зобнин жил рядом с Новогорском, мы бы не запирали его на сборах. Но это Москва, долгие переезды, пробки... Он был у нас четыре дня, тренировался. Мы дали ему понимание, что он нужен команде.

Думаем, в психологическом плане для него тоже было важно - оказаться в команде. Скоро отпуск. Нужно, чтобы "футболист X" ушел в него с определенным багажом, пониманием того, что он нужен, и что должен делать, когда вернется и будет полностью здоров", - передает слова Черчесова "СЭ" со ссылкой на РФС ТВ.
Теги: Черчесов Сборная России Зобнин
Сегодня, 14:24
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