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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Халк: со мной связывался один клуб из АПЛ, я восхищаюсь этой лигой
Нападающий "Шанхай Шанган" Халк рассказал о предложениях, которые к нему поступают.
"Со мной связывался один клуб из английской премьер-лиги и несколько команд из других чемпионатов. Я восхищаюсь АПЛ, неслучайно она считается одним из лучших турниров в мире. Конечно, меня радует внимание со стороны европейских клубов, но я счастлив в Китае.
У меня остается почти три года по контракту, и я счастлив здесь и сейчас. Но в футболе случается всякое, с моим агентом связывались несколько европейских команд, в том числе из Англии. Мы открыты для любых контактов, и поэтому, если поступит хорошее предложение, которое устроит мой клуб, мы будем его рассматривать", - передает слова Халка "СЭ" со ссылкой на Mirror.
"Со мной связывался один клуб из английской премьер-лиги и несколько команд из других чемпионатов. Я восхищаюсь АПЛ, неслучайно она считается одним из лучших турниров в мире. Конечно, меня радует внимание со стороны европейских клубов, но я счастлив в Китае.
У меня остается почти три года по контракту, и я счастлив здесь и сейчас. Но в футболе случается всякое, с моим агентом связывались несколько европейских команд, в том числе из Англии. Мы открыты для любых контактов, и поэтому, если поступит хорошее предложение, которое устроит мой клуб, мы будем его рассматривать", - передает слова Халка "СЭ" со ссылкой на Mirror.
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