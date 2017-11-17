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Халк: со мной связывался один клуб из АПЛ, я восхищаюсь этой лигой

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк рассказал о предложениях, которые к нему поступают.

"Со мной связывался один клуб из английской премьер-лиги и несколько команд из других чемпионатов. Я восхищаюсь АПЛ, неслучайно она считается одним из лучших турниров в мире. Конечно, меня радует внимание со стороны европейских клубов, но я счастлив в Китае.

У меня остается почти три года по контракту, и я счастлив здесь и сейчас. Но в футболе случается всякое, с моим агентом связывались несколько европейских команд, в том числе из Англии. Мы открыты для любых контактов, и поэтому, если поступит хорошее предложение, которое устроит мой клуб, мы будем его рассматривать", - передает слова Халка "СЭ" со ссылкой на Mirror.
Теги: Халк
Сегодня, 14:39
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