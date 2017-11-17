Матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" может пройти в Сочи

Матч 18-го тура чемпионата России между хабаровским СКА и московским "Локомотивом" может быть перенесен на стадион в Сочи, сообщили в пресс-службе столичного клуба.Встреча в рамках 18-го тура должна пройти 27 ноября. На данный момент температура в Хабаровске составляет -16 градусов по Цельсию. Ночью прогнозируется понижение до -25."Очевидно, что в такую погоду невозможно создать комфортные условия для зрителей. И создается угроза здоровью футболистов. Клуб проводит консультации о возможности переноса матча на стадион в Сочи", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".