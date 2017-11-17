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Матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" может пройти в Сочи

Матч 18-го тура чемпионата России между хабаровским СКА и московским "Локомотивом" может быть перенесен на стадион в Сочи, сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Встреча в рамках 18-го тура должна пройти 27 ноября. На данный момент температура в Хабаровске составляет -16 градусов по Цельсию. Ночью прогнозируется понижение до -25.

"Очевидно, что в такую погоду невозможно создать комфортные условия для зрителей. И создается угроза здоровью футболистов. Клуб проводит консультации о возможности переноса матча на стадион в Сочи", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Р-Спорт
Теги: СКА-Хабаровск Локомотив
Сегодня, 14:51
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:04) #
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интересно то есть вс е в хабаровск летали а локо в сочи ?
отклыдывайтея, переносите на весну ... еще что то , но что бы играли там!!!
Регистрация: 9.09.2016
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