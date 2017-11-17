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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" может пройти в Сочи
Матч 18-го тура чемпионата России между хабаровским СКА и московским "Локомотивом" может быть перенесен на стадион в Сочи, сообщили в пресс-службе столичного клуба.
Встреча в рамках 18-го тура должна пройти 27 ноября. На данный момент температура в Хабаровске составляет -16 градусов по Цельсию. Ночью прогнозируется понижение до -25.
"Очевидно, что в такую погоду невозможно создать комфортные условия для зрителей. И создается угроза здоровью футболистов. Клуб проводит консультации о возможности переноса матча на стадион в Сочи", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".
Р-Спорт
Встреча в рамках 18-го тура должна пройти 27 ноября. На данный момент температура в Хабаровске составляет -16 градусов по Цельсию. Ночью прогнозируется понижение до -25.
"Очевидно, что в такую погоду невозможно создать комфортные условия для зрителей. И создается угроза здоровью футболистов. Клуб проводит консультации о возможности переноса матча на стадион в Сочи", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".
Р-Спорт
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