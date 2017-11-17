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Станислав Черчесов: договорились с Луневым, чтобы он не форсировал, отлежался несколько дней

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что договорился с вратарем Андреем Луневым, получившим сотрясение мозга в матче с Испанией (3:3), чтобы тот не форсировал восстановление.

- Есть подсознание, которое говорит, что нужно делать. Когда происходит экстремальная ситуация, ни игрок, ни вратарь, ни спортсмен не думает - подсознание делает свою работу. Это чисто футбольный момент.

Родриго пришел расстроенный, обескураженный, неловко себя чувствовал. Мы его приняли. Он переговорил с Луневым. Мы его поблагодарили и он ушел. Хотя, еще раз повторяю, момент был не самый приятный. Ни для него, ни для нас.

Вчера я разговаривал с мамой Андрея - до него не смог дозвониться. Привет передал. Потом он сам перезвонил. Чувствует он себя хорошо.

Думаю, в данной ситуации это лучшее, что могло случиться - сотрясение мозга и небольшое, но глубокое рассечение. Мы договорились, чтобы он не форсировал восстановление, отлежался несколько дней. Иногда лучше взять день паузы, чем раньше начать, - передает слова Черчесова "СЭ".
Теги: Черчесов Сборная России Лунев
Сегодня, 15:16
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