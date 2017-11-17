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Геннадий Орлов: до сих пор мне вспоминают "Баварию Менхенгалдбах", ну а Алдервейрелд - мой любимец

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов в рамках мастер-класса для спортивных журналистов в Уфе ответил на вопрос о своих ошибках в работе.

"Топ-5 моих ошибок? Они есть в интернете. 2006-й год, чемпионат мира в Германии, в каком-то репортаже меня понесло, и я начал называть "Бавария Менхенгалдбах".

Я всегда прекрасно знал, это случайно произошло. Но до сих пор в мою сторону говорят, что это тот комментатор, который не знает, из какого города "Боруссия". Ну а Алдервейрелд – мой любимец", - передает слова Орлова корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Орлов
Сегодня, 15:27
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(1)
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 16:18) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молчал бы уж...., маразматик старый, глядишь за умного сошел бы.....
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (1)
online

Старый дурак
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:50) #
  • +4
  •  (4)

Один раз случайность, два раза -совпадение, три это уже закономерность. Ни одного матча без косяка- это диагноз.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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