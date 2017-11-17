Геннадий Орлов: до сих пор мне вспоминают "Баварию Менхенгалдбах", ну а Алдервейрелд - мой любимец

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов в рамках мастер-класса для спортивных журналистов в Уфе ответил на вопрос о своих ошибках в работе."Топ-5 моих ошибок? Они есть в интернете. 2006-й год, чемпионат мира в Германии, в каком-то репортаже меня понесло, и я начал называть "Бавария Менхенгалдбах".Я всегда прекрасно знал, это случайно произошло. Но до сих пор в мою сторону говорят, что это тот комментатор, который не знает, из какого города "Боруссия". Ну а Алдервейрелд – мой любимец", - передает слова Орлова корреспондент