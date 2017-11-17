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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ (3)
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Молодежка "Арсенала" обыграла "Рубин", уступая в два мяча
В матче 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Рубин" в Туле уступил "Арсеналу".
Молодежное первенство. 17 тур
"Арсенал" - "Рубин" - 4:2
Голы: Шекари, 15, Макеев, 22, Сикоев, 29, Лобзин, 35, 55, Ивакин, 69
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Осипов, Маркин, Артюшкин, Веприков, Петош, Ивакин, Сикоев, Лобзин (Антипов, 90), Максименко (Седых, 87)
"Рубин": Акмурзин, Губанов (Шарафеев, 88), Микушин (Михайлов, 65), Шабанов, Бадриев, Лукоянов (Махатадзе, 46), Николаев (Муллин, 74), Шекари, Яковлев, Голдобин, Макеев
Предупреждения: Шабанов, 32, Ярмолицкий, 58, Николаев, 71
Молодежное первенство. 17 тур
"Арсенал" - "Рубин" - 4:2
Голы: Шекари, 15, Макеев, 22, Сикоев, 29, Лобзин, 35, 55, Ивакин, 69
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Осипов, Маркин, Артюшкин, Веприков, Петош, Ивакин, Сикоев, Лобзин (Антипов, 90), Максименко (Седых, 87)
"Рубин": Акмурзин, Губанов (Шарафеев, 88), Микушин (Михайлов, 65), Шабанов, Бадриев, Лукоянов (Махатадзе, 46), Николаев (Муллин, 74), Шекари, Яковлев, Голдобин, Макеев
Предупреждения: Шабанов, 32, Ярмолицкий, 58, Николаев, 71
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