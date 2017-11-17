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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ (3)
"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ (3)
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"Краснодар" обыграл "Спартак" и возглавил таблицу молодежного первенства
"Спартак" на выезде потерпел поражение от "Краснодара" в матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд. Теперь "быки" обошли "Динамо" и возглавили таблицу первенства.
Молодежное первенство. 17 тур
"Краснодар" - "Спартак" - 3:1
Голы: Сулейманов, 30, Моргунов, 37, Прошляков, 56, Игнатьев, 79
"Краснодар": Сафонов, Татаев, Стежко, Бочко, Ивашин (Гогличидзе, 46), Моргунов (Григорян, 68), Голубев, Текучёв (Байрамян, 77), Игнатьев, Сулейманов, Сергеев (Воробьёв, 57)
"Спартак": Аверкиев, Миронов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Володкин, Калачевский (Игнатов, 46), Орехов (Пацев, 57), Бакаев, Мазуров (Прошляков, 46), Руденко
Предупреждения: Руденко, 69, Петрунин, 78, Татаев, 82.
Молодежное первенство. 17 тур
"Краснодар" - "Спартак" - 3:1
Голы: Сулейманов, 30, Моргунов, 37, Прошляков, 56, Игнатьев, 79
"Краснодар": Сафонов, Татаев, Стежко, Бочко, Ивашин (Гогличидзе, 46), Моргунов (Григорян, 68), Голубев, Текучёв (Байрамян, 77), Игнатьев, Сулейманов, Сергеев (Воробьёв, 57)
"Спартак": Аверкиев, Миронов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Володкин, Калачевский (Игнатов, 46), Орехов (Пацев, 57), Бакаев, Мазуров (Прошляков, 46), Руденко
Предупреждения: Руденко, 69, Петрунин, 78, Татаев, 82.
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