"Краснодар" обыграл "Спартак" и возглавил таблицу молодежного первенства

"Спартак" на выезде потерпел поражение от "Краснодара" в матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд. Теперь "быки" обошли "Динамо" и возглавили таблицу первенства.Молодежное первенство. 17 турГолы: Сулейманов, 30, Моргунов, 37, Прошляков, 56, Игнатьев, 79: Сафонов, Татаев, Стежко, Бочко, Ивашин (Гогличидзе, 46), Моргунов (Григорян, 68), Голубев, Текучёв (Байрамян, 77), Игнатьев, Сулейманов, Сергеев (Воробьёв, 57): Аверкиев, Миронов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Володкин, Калачевский (Игнатов, 46), Орехов (Пацев, 57), Бакаев, Мазуров (Прошляков, 46), РуденкоПредупреждения: Руденко, 69, Петрунин, 78, Татаев, 82.