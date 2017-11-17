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"Краснодар" обыграл "Спартак" и возглавил таблицу молодежного первенства

"Спартак" на выезде потерпел поражение от "Краснодара" в матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд. Теперь "быки" обошли "Динамо" и возглавили таблицу первенства.

Молодежное первенство. 17 тур

"Краснодар" - "Спартак" - 3:1

Голы: Сулейманов, 30, Моргунов, 37, Прошляков, 56, Игнатьев, 79

"Краснодар": Сафонов, Татаев, Стежко, Бочко, Ивашин (Гогличидзе, 46), Моргунов (Григорян, 68), Голубев, Текучёв (Байрамян, 77), Игнатьев, Сулейманов, Сергеев (Воробьёв, 57)

"Спартак": Аверкиев, Миронов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Володкин, Калачевский (Игнатов, 46), Орехов (Пацев, 57), Бакаев, Мазуров (Прошляков, 46), Руденко

Предупреждения: Руденко, 69, Петрунин, 78, Татаев, 82.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 15:55
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(1)
№2 Написал: Repehko (Сегодня, 16:19) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
и завтра с таким результатом бы, и все нормаль.
Регистрация: 11.10.2017
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
от ба завтра еще так... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 3.06.2014
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