98% квоты билетов на ЧМ-2018 проданы в первый день второго периода продаж

Почти 160 тысяч билетов на чемпионат мира 2018 года в России, или 98% квоты от доступных во втором периоде первого этапа продаж, были проданы в течение первых 24 часов.Первый этап продаж продлится до 28 ноября. Во втором периоде билеты продаются в порядке живой очереди.