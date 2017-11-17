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98% квоты билетов на ЧМ-2018 проданы в первый день второго периода продаж

Почти 160 тысяч билетов на чемпионат мира 2018 года в России, или 98% квоты от доступных во втором периоде первого этапа продаж, были проданы в течение первых 24 часов.

Первый этап продаж продлится до 28 ноября. Во втором периоде билеты продаются в порядке живой очереди.

ТАСС
Сегодня, 15:59
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