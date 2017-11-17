Давид Луиз попал в заявку "Челси" на матч с "Вест Бромвичем"

Защитник "Челси" Давид Луиз вернулся в заявку команды на матч 12-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича", сообщает официальный сайт клуба.Бразилец пропустил игру 11-го тура Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед"? (1:0).В текущем сезоне Луиз сыграл восемь матчей в чемпионате Англии и забил один гол.