Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Давид Луиз попал в заявку "Челси" на матч с "Вест Бромвичем"

Защитник "Челси" Давид Луиз вернулся в заявку команды на матч 12-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича", сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец пропустил игру 11-го тура Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед"? (1:0).

В текущем сезоне Луиз сыграл восемь матчей в чемпионате Англии и забил один гол.
Теги: Луиз Челси Вест Бромвич
Сегодня, 18:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.