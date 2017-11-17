Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:22
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (2)
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (2)
20:16
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (3)
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (3)
18:07
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
17:09
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (1)
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (1)
15:27
Геннадий Орлов: до сих пор мне вспоминают "Баварию Менхенгалдбах", ну а Алдервейрелд - мой любимец (30)
Геннадий Орлов: до сих пор мне вспоминают "Баварию Менхенгалдбах", ну а Алдервейрелд - мой любимец (30)
15:00
"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ (5)
"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ (5)
Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал об интересе "Краснодара" к форварду "Тосно" Антону Заболотному.
"Краснодар" рассматривает разные варианты трансферов. Одним из таких вариантов – приобретение форварда "Тосно" Заболотного, который хорошо играет в текущем сезоне, довольно много забивает.
Понятно, что последний отрезок сезона станет для него определяющим. Тогда будет принято решение, брать Заболотного или не брать. Возможно, другие команды также рассмотрят его в качестве усиления на весеннюю часть чемпионата", – сказал Арустамян.
Источник: канал "Ставка TV" на YouTube
"Краснодар" рассматривает разные варианты трансферов. Одним из таких вариантов – приобретение форварда "Тосно" Заболотного, который хорошо играет в текущем сезоне, довольно много забивает.
Понятно, что последний отрезок сезона станет для него определяющим. Тогда будет принято решение, брать Заболотного или не брать. Возможно, другие команды также рассмотрят его в качестве усиления на весеннюю часть чемпионата", – сказал Арустамян.
Источник: канал "Ставка TV" на YouTube
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.