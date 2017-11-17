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Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал об интересе "Краснодара" к форварду "Тосно" Антону Заболотному.

"Краснодар" рассматривает разные варианты трансферов. Одним из таких вариантов – приобретение форварда "Тосно" Заболотного, который хорошо играет в текущем сезоне, довольно много забивает.

Понятно, что последний отрезок сезона станет для него определяющим. Тогда будет принято решение, брать Заболотного или не брать. Возможно, другие команды также рассмотрят его в качестве усиления на весеннюю часть чемпионата", – сказал Арустамян.

Источник: канал "Ставка TV" на YouTube
Теги: Заболотный Краснодар Тосно Арустамян
Сегодня, 21:18
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