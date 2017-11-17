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"Севилья" конфисковала около 200 билетов перед матчем ЛЧ со "Спартаком"

Служба безопасности "Севильи" конфисковала 198 билетов и сезонных абонементов перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с российским "Спартаком", информирует официальный сайт клуба.

"Севилья" открыла расследование в отношении владельцев абонементов, по итогам которого они могут быть аннулированы.
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 22:29
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№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 23:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Девки капризничают!
Регистрация: 26.12.2008
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