"Севилья" конфисковала около 200 билетов перед матчем ЛЧ со "Спартаком"

Служба безопасности "Севильи" конфисковала 198 билетов и сезонных абонементов перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с российским "Спартаком", информирует официальный сайт клуба."Севилья" открыла расследование в отношении владельцев абонементов, по итогам которого они могут быть аннулированы.