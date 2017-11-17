Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владелец "Лиона": Фекин останется в команде

Владелец "Лиона" Жан-Мишель Олас прокомментировал слухи о том, что полузащитник Набиль Фекир покинет клуб.

"Фекир останется в январе. И ничто не говорит о том, что он куда-либо перейдет в конце сезона. У Набиля действующий контракт. В клубе у нас его все устраивает и сделаем все, чтобы он остался в команде, и думаем, что он сам этого хочет", - цитирует SFR.
Теги: Лион
Сегодня, 22:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.