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ЦСКА прибыл в Хабаровск

ЦСКА прибыл в Хабаровск, где завтра в рамках стартового матча 17-го тура РФПЛ сыграет с местным СКА.

Красно-синие приземлились в Хабаровске примерно в 21:00 по московскому времени или в 4:00 утра по местному времени.

Теги: ЦСКА СКА-Хабаровск
Сегодня, 22:40
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