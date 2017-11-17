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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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22:40
ЦСКА прибыл в Хабаровск
ЦСКА прибыл в Хабаровск
21:24
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (12)
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (12)
20:22
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (3)
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (3)
20:16
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (5)
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (5)
18:07
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
17:09
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (3)
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (3)
15:27
Геннадий Орлов: до сих пор мне вспоминают "Баварию Менхенгалдбах", ну а Алдервейрелд - мой любимец (30)
Геннадий Орлов: до сих пор мне вспоминают "Баварию Менхенгалдбах", ну а Алдервейрелд - мой любимец (30)
15:00
"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ (5)
"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ (5)
ЦСКА прибыл в Хабаровск
ЦСКА прибыл в Хабаровск, где завтра в рамках стартового матча 17-го тура РФПЛ сыграет с местным СКА.
Красно-синие приземлились в Хабаровске примерно в 21:00 по московскому времени или в 4:00 утра по местному времени.
Красно-синие приземлились в Хабаровске примерно в 21:00 по московскому времени или в 4:00 утра по местному времени.
Прибыли в Хабаровск! Несмотря на то, что здесь четыре утра, болельщики дождались возможности сфотографироваться с игроками ?? #СКАЦСКА pic.twitter.com/zkA3Iv0jnc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 17, 2017
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