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"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета

"Лилль" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

13 тур

"Лилль" - "Сент-Этьен" 3:1

Гол: Пепе, 20, Мендес, 72, Понсе, 90 - Бамба, 45

"Лилль": Меньян, Малку, Алонсо, Туре, Амаду, Маия, Мендес, Балули (Араужо, 32), Эль-Гази, Пепе (Сумаре, 85), Бензия (Понсе, 65)

"Сент-Этьен": Рюффье, Джанко, Пьер-Габриэль, Перрен, Погба, Майга, Дабо (Садерлунд, 79), Пажо, Сельнес, Бамба, Монне-Паке (Диони, 60)

Предупреждения: Перрен, 12, Пьер-Габриэль, 19, Маия, 26, Дабо, 76, Туре, 81
Теги: Лилль Сент-Этьен
Сегодня, 23:00
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