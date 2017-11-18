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Федор Смолов может продолжить карьеру в "Фенербахче"

"Фенербахче" заинтересован в услугах нападающего "Краснодара" Федора Смолова, информирует turkiyegazetesi.com.tr.

Сообщается, что стамбульцы попытаются подписать форварда этой зимой. Игрок сборной России входит в шорт-лист "Фенера", наряду с Умаром Ньяссом, Мусой Соу и Риадом Байичем.

В текущем сезоне Смолов провел 10 матчей и забил 8 голов в чемпионате России.
Теги: Смолов Краснодар Фенербахче
Сегодня, 00:48
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