Федор Смолов может продолжить карьеру в "Фенербахче"

"Фенербахче" заинтересован в услугах нападающего "Краснодара" Федора Смолова, информирует turkiyegazetesi.com.tr.Сообщается, что стамбульцы попытаются подписать форварда этой зимой. Игрок сборной России входит в шорт-лист "Фенера", наряду с Умаром Ньяссом, Мусой Соу и Риадом Байичем.В текущем сезоне Смолов провел 10 матчей и забил 8 голов в чемпионате России.