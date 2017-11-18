Федор Смолов может продолжить карьеру в "Фенербахче"

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков (1)
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Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Вчера, 21:24
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Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (15)
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Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного (1)
Вчера, 21:08
Игрокам и персоналу "Крыльев" не платят зарплату уже 3 месяца? (3)
Игрокам и персоналу "Крыльев" не платят зарплату уже 3 месяца? (3)
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"Галатасарай" пока не обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера Георгия Щенникова
"Галатасарай" пока не обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера Георгия Щенникова
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Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
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Олег Флегонтов: поводов для переноса игры с "Локомотивом" (1)
Олег Флегонтов: поводов для переноса игры с "Локомотивом" (1)
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Леонид Рапопорт: ЧМ-2018 позволит сделать Екатеринбург доступным для жителей Дальнего Востока
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Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (3)
Федор Смолов может продолжить карьеру в "Фенербахче"
"Фенербахче" заинтересован в услугах нападающего "Краснодара" Федора Смолова, информирует turkiyegazetesi.com.tr.
Сообщается, что стамбульцы попытаются подписать форварда этой зимой. Игрок сборной России входит в шорт-лист "Фенера", наряду с Умаром Ньяссом, Мусой Соу и Риадом Байичем.
В текущем сезоне Смолов провел 10 матчей и забил 8 голов в чемпионате России.
Сообщается, что стамбульцы попытаются подписать форварда этой зимой. Игрок сборной России входит в шорт-лист "Фенера", наряду с Умаром Ньяссом, Мусой Соу и Риадом Байичем.
В текущем сезоне Смолов провел 10 матчей и забил 8 голов в чемпионате России.
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