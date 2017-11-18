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Гол Йоветича спас "Монако" от поражения в матче с "Амьеном"

"Амьен" и "Монако" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Франции - 1:1.

Чемпионат Франции

13 тур

"Амьен" - "Монако" 1:1

Голы: Гакпе, 31, Йоветич, 67

"Амьен": Гюртнер - Сиссоко, Авелар, Гуано, Дибасси - Монкондюи, Зунгу, Гакпе, (Манзала, 72), Какута - Корнетт, (Бурго, 65), Конате.

"Монако": Субашич - Глик, Жорже, Раджи, Жемерсон - Лопеш, (Геззаль, 46), Тилеманс, Фабиньо, Кейта - Каррильо, ( Йоветич, 61), Фалькао.

Предупреждения: Зунгу, 2, Жемерсон, 21, Глик, 76
Теги: Монако
Сегодня, 01:13
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