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Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес летом 2018 года

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес летом после чемпионате мира, когда отправится в отпуск, сообщает Correio de Manha.

Напомним, что 12 ноября у Роналду и Родригес родилась девочка, которую назвали Алана Мартина. Это четвертый ребенок португальца.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 02:08
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