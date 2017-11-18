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Виктор Клаэссон: для меня два матча с Италией стали самыми важными в карьере

Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Клаэссон Андреас Гранквист прокомментировал выход своей национальной команды на ЧМ-2018.

"Для меня два матча с Италией стали самыми важными, самыми ответственными в карьере на текущий момент. Ощущения непередаваемые. Стадионы были переполнены что в Швеции, что в Италии. Болельщики просто невероятно поддерживали обе команды. Было очень интересно играть в такой атмосфере. Поначалу я нервничал, адреналин зашкаливал, но потом понемногу втянулся и, мне кажется, сыграл неплохо", - цитирует Клаэссона официальный сайт "Краснодара".
Теги: Клаэссон Краснодар Сборная Швеции
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