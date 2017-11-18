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Молодежка ЦСКА обыграла "СКА-Хабаровск" при минус 15 градусов

Молодежная команда ЦСКА обыграла "СКА-Хабаровск" в матче 17-го тура молодежного первенства.

Встреча проходила при сложных погодных условиях - в Хабаровске было минус 15 градусов. В 12-00 на поле выйдут основные составы "СКА-Хабаровск" и ЦСКА.

Молодежное первенство. 17-й тур

"СКА-Хабаровск" - ЦСКА - 0:2

Голы: Жиронкин, 51 (0:1). Олейников, 77 (0:2).
Теги: ЦСКА СКА-Хабаровск
Сегодня, 07:31
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