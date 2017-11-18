Хосеп Гвардиола: с Агуэро все в порядке, повода для беспокойства нет

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Серхио Агуэро в преддверии матча с "Лестером" в 12-м туре чемпионата Англии."Серхио в Манчестере уже два дня, по оценке врачей, с ним все в порядке. Все было под контролем во время международного перерыва, повода для беспокойства нет", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "Манчестер Сити".Гвардиола также сообщил, что капитан "Сити" Венсан Компани близок к полному восстановлению от травмы, полученной в начале сезона. Компани возобновил тренировки с "горожанами" и готов занять место Николаса Отаменди, который не будет играть в эту субботу.Наставник "горожан" также подтвердил, что Рахим Стерлинг чувствует себя намного лучше, но Фабин Делф остаётся в лазарете с повреждением икры, из-за которого полузащитник не принимал участия в товарищеских матчах Англии с Германией и Бразилией."Мы думаем о том, кто заменит Отаменди, - объяснил Гвардиола, - Это может сделать Мангала, Компани или Уокер. Делф пока не готов играть: он пропустил две тренировки. Надеюсь, что он скоро восстановится – нам нужна его помощь.У Рахима были проблемы со спиной, ему пришлось нелегко в матчах с «Наполи» и «Арсеналом», но сейчас он чувствует себя намного лучше. Надеюсь, что скоро он будет в строю".