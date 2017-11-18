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"Локомотив" направил "СКА-Хабаровску" письмо с предложением о переносе матча

Руководитель департамента по связям с общественностью "Локомотива" Андрей Бодров заявил, что клуб в пятницу обратился с официальным письмом к клубу "СКА-Хабаровск" с предложением провести игру РФПЛ в Москве или Сочи.

Напомним, встреча 18-го тура должна пройти 27 ноября в Хабаровске. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза.

"Прогноз погоды в Хабаровске на 27 ноября – мороз под двадцать градусов, снег. Играть в футбол в таких условиях не представляется возможным, это форс-мажор. При столь низких температурах здоровье участников матча и зрителей будет подвергнуто опасности. Мы предлагаем действовать в интересах футбола, а именно – перенести матч на стадион, где будут созданы приемлемые условия для болельщиков и футболистов.

Варианты? Сочи, Москва. Возможно, коллеги из "СКА– Хабаровск" предложат стадион в Махачкале как заявленный резервным. Письмо с предложениями отправлено, надеемся на скорейший отклик и готовность вместе выработать оптимальное решение", - передает слова Бодрова ТАСС.
Теги: Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 09:28
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№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 09:50) #
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Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Лукоморье
В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матчей примет судья.
Сегодня пишут, что Локомотив обратился. Так это запоздалое сообщение или Локомотив обратился снова?

обратятся
только не к РФПЛ
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 09:34) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Что то странное на сайте. Вчера было сообщение:
РФПЛ не будет переносить матч "СКА-Хабаровск" с ЦСКА и "Локомотивом"
Российская футбольная Премьер-Лига на своем официальном сайте объявила, что матчи чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА и "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" состоятся в соответствии с ранее утвержденным расписанием игр.
РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матчей. По прогнозам на эти даты температурная норма не будет превышена, сообщает официальный сайт РФПЛ.
В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матчей примет судья.

Сегодня пишут, что Локомотив обратился. Так это запоздалое сообщение или Локомотив обратился снова?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
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