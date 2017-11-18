Луис Энрике готов возглавить "ПСЖ", "Баварию" или один из лондонских клубов

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике готов вернуться к работе с началом следующего сезона, сообщает Sport.es.Сообщается, что испанский специалист уже вел переговоры с несколькими клубами. Сообщается, что для Энрике важны прежде всего амбиции команды и комфорт для его семьи.В Англии испанцу нравится Лондон, поэтому он готов рассмотреть варианты с "Челси" и "Тоттенхэмом". Кроме того, Энрике хотел бы поработать в "ПСЖ" или "Баварии".