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Луис Энрике готов возглавить "ПСЖ", "Баварию" или один из лондонских клубов

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике готов вернуться к работе с началом следующего сезона, сообщает Sport.es.

Сообщается, что испанский специалист уже вел переговоры с несколькими клубами. Сообщается, что для Энрике важны прежде всего амбиции команды и комфорт для его семьи.

В Англии испанцу нравится Лондон, поэтому он готов рассмотреть варианты с "Челси" и "Тоттенхэмом". Кроме того, Энрике хотел бы поработать в "ПСЖ" или "Баварии".
Теги: Энрике
Сегодня, 09:31
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