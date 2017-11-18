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Антонио Конте пообещал не бриться до следующего поражения "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед гостевым матчем с "Вест Бромвич Альбион" появился перед журналистами с заметной щетиной.

"Моя жена сказала, что мне один раз стоит попробовать отрастить бороду. Делаю это впервые. По предстоящему матчу посмотрим, принесёт ли мне это удачу или нет. Постараюсь изменить свой внешний вид только потому, что так решила моя жена.

Сохраню ли бороду до первого поражения "Челси"? Да. Надеюсь, что в конце сезона у меня будет огромная борода", - цитирует Конте "Чемпионат" со ссылкой на Metro.
Теги: Челси Конте
Сегодня, 09:54
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