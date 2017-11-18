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"Спартак" сыграет в белой форме, "Краснодар" - в черно-зеленой (фото)

Футболисты "Краснодара" и "Спартака" определились с игровой формой на матч 17-го тура российской премьер-лиги.

Хозяева выйдут на поле в форме чёрно-зелёного цвета, а гости - в белых футболках, передает пресс-служба "Спартака".

Матч "Краснодар" - "Спартак" состоится в Краснодаре сегодня, начало - 16:30 мск.

Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 10:45
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