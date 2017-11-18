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Астемир Гордюшенко впервые выйдет в стартовом составе ЦСКА

ЦСКА назвал стартовый состав на игру 17-го тура чемпионата России в Хабаровске против местного СКА.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:48
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7
(3)
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лукоморье
Цитата: tiki
Вернблум - нападающий?

Да. Вместе с Витиньо.
Стартовый состав и запасные.

странная позиция для Гордюшенко
я думаю будут в 4 защитника играть


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Судя по всему сегодня судейские прошмандовки удалят Астика..
Регистрация: 24.10.2007
№5 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 11:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лукоморье
Цитата: tiki
Вернблум - нападающий?

Да. Вместе с Витиньо.
Стартовый состав и запасные.

Это жесть..)
Регистрация: 19.05.2015
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:23) #
  • -5
  •  (5)

Шо, опять удаление?
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Вернблум - нападающий?

Да. Вместе с Витиньо.
Стартовый состав и запасные.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вернблум - нападающий?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 10:50) #
  • -1
  •  (5)

Интересно, ставки на красную карточку Гордюшенко принимаются?
Регистрация: 17.02.2008
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