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"СКА-Хабаровск" измерил температуру перед матчем с ЦСКА

"СКА-Хабаровск" измерил температуру газона перед домашним матчем 17-го тура РФПЛ против ЦСКА.

"Готовность к матчу – 100 %. Температура в одном из мест на футбольном поле 16,7 по Цельсию. Средняя температура на поле 14 градусов. Время измерения – 18:00 по Хабаровску", - пишет пресс-служба команды в твиттере.

Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:49
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№2 Написал: Сержант Кисловодск (Сегодня, 12:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
смысл измерять температуру поля

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Регистрация: 14.11.2012
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 12:07) #
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  •  (2)
online

А смысл измерять температуру поля?
Ну включили подогрев, прогрели землю, чего доказать то хотели?)
Регистрация: 26.09.2015
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