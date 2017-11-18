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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета
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"СКА-Хабаровск" измерил температуру перед матчем с ЦСКА
"СКА-Хабаровск" измерил температуру газона перед домашним матчем 17-го тура РФПЛ против ЦСКА.
"Готовность к матчу – 100 %. Температура в одном из мест на футбольном поле 16,7 по Цельсию. Средняя температура на поле 14 градусов. Время измерения – 18:00 по Хабаровску", - пишет пресс-служба команды в твиттере.
"Готовность к матчу – 100 %. Температура в одном из мест на футбольном поле 16,7 по Цельсию. Средняя температура на поле 14 градусов. Время измерения – 18:00 по Хабаровску", - пишет пресс-служба команды в твиттере.
Готовность к матчу – 100%.— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) November 18, 2017
Температура в одном из мест на футбольном поле +16,7С. Средняя температура на поле +14С. Время измерения – 18.00 по Хабаровску.
Армейское дерби уже через полчаса ???? pic.twitter.com/RlroRqU9Ql
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