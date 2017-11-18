"СКА-Хабаровск" измерил температуру перед матчем с ЦСКА

Готовность к матчу – 100%.



Температура в одном из мест на футбольном поле +16,7С. Средняя температура на поле +14С. Время измерения – 18.00 по Хабаровску.



Армейское дерби уже через полчаса ???? pic.twitter.com/RlroRqU9Ql