Во время ЧМ-2018 в России планируют провести турнир болельщиков

Турнир болельщиков национальных сборных, вышедших на ЧМ-2018, планируется провести в России, сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites ("Россия объединяет") Эдуард Латыпов.- Во время чемпионата мира мы намерены провести турнир болельщиков команд-участниц соревнований. Мы будем стремиться к тому, чтобы в нем участвовали команды болельщиков всех 32 стран, которые вышли в финал чемпионата мира. И у нас даже есть wild card – есть сборные болельщиков, которые уже играли у нас и они готовы, несмотря на то, что их команды не отобрались в финал, участвовать в нашем турнире.Пилотный турнир мы провели в Санкт-Петербурге во время Кубка конфедераций. Он был признан успешным, - сообщил Латыпов.