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Леонид Слуцкий: все игроки "Халла" поддерживают меня

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал об атмосфере в коллективе.

"Когда я все время думаю о проблемах, проблемах и еще раз проблемах, я также думаю и о наших сильных сторонах, которые у нас есть.

У нас в команде невероятная атмосфера. Все игроки поддерживают меня, а я поддерживаю каждого игрока. У нас очень хорошие отношения с командой и тренерским штабом.

Атмосфера в коллективе – это наша самая сильная сторона. Чувствую поддержку от всех, особенно от игроков, но она в первую очередь должна выражаться игрой", – передает слова Слуцкого Hull Daily Mail.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 12:29
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