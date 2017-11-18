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"Динамо" - "Ахмат": стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура премьер-лиги "Динамо" - "Ахмат".

"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, Терехов, Луценко, Обольский.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Мбенге.
Теги: Динамо Ахмат
Сегодня, 13:10
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№1 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Динамо» М
потеряем очки, выпишем себе путевку в пердив
Регистрация: 18.11.2017
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