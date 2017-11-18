"Манчестер Юнайтед" летом может осуществить трансфер Гарета Бэйла

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл летом с высокой вероятностью может перейти в "Манчестер Юнайтед", передает The Times.Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью лично хотел бы видеть Бэйла в своей команде. В клубе не боятся травматичности валлийца, руководство уверено, что португальский специалист способен вернуть Бэйла на самый высокий уровень.