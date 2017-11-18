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"Манчестер Юнайтед" летом может осуществить трансфер Гарета Бэйла

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл летом с высокой вероятностью может перейти в "Манчестер Юнайтед", передает The Times.

Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью лично хотел бы видеть Бэйла в своей команде. В клубе не боятся травматичности валлийца, руководство уверено, что португальский специалист способен вернуть Бэйла на самый высокий уровень.
Теги: Бэйл Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:31
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