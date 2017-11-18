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Андрей Иван: до перехода в "Краснодар" мной интересовалась "Барселона"

Румынский нападающий "Краснодара" Андрей Иван рассказал, что до перехода в стан "быков" им интересовалась "Барселона".

– Когда переходили в "Краснодар", в СМИ писали, что с вашей фамилией играть в России – логично.

– Ха-ха! Отчасти согласен. Прадедушка родом из Одессы, оттуда и корни фамилии.

– Вы действительно добавили пункт в контракте о возможности совершать кульбиты после забитых мячей?

– Да, при подписании договора одним из пожеланий было, чтобы мне предоставили возможность праздновать голы так, как я хочу и как делал это в Румынии.

– Как вышло, что выбрали РФПЛ и Краснодар? Вроде были на карандаше у "Барселоны".

– "Барса" следила за мной где-то полтора года. А я понаблюдал за "Краснодаром" и сделал выбор в пользу этого клуба. Команда хорошая, сильная. Плюс стадион красивый, условия отличные.

– Когда вытесните Смолова из стартового состава?

– Жду своего шанса. Федор – один из сильнейших футболистов в России. Не знаю, когда представится такая возможность, но буду делать все от меня зависящее, – передает слова Ивана "Матч ТВ".
Теги: Краснодар Иван
Сегодня, 13:52
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