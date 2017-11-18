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Дубль Вернблума принес ЦСКА победу над хабаровским СКА

В матче 17-го тура российской премьер-лиги ЦСКА в Хабаровске добыл победу над местным СКА. Отметим, что игра проходила при температуре воздуха минус 18.

Чемпионат России. 17 тур

"СКА-Хабаровск" - ЦСКА - 2:4

Голы: Дедечко, 5, Маркович, 82 - Дзагоев, 12, Вернблум, 74, 84, Витинью, 90

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, (Федотов, 46), Дедечко, Никифоров, Казанков, (Барбара, 46), Наваловский, Маркович.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, (Миланов, 25), Васин, В. Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, (Набабкин, 66), Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо.

Предупреждения: Никифоров, 53, Димидко, 58
Теги: ЦСКА СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:57
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(5)
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№35 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
Наконец то кони напа нормального нашли laughing laughing

Самое главное, что он там карточек не получает)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№34 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Всех болельщиков ЦСКА с победой !!!
Регистрация: 18.11.2012
№33 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:25) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наконец то кони напа нормального нашли laughing laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№32 Написал: grisha (Сегодня, 14:24) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Цезарь
слышу чей-то пронзительный визг

А всё таки интересно, как это говно сыграет сегодня )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№31 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 14:23) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Понтус красавец! Лучший игрок матча.
Регистрация: 10.10.2006
№30 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Цезарь
Цитата: капля никотина
А вот получил бы красную с дисквалификацией (как это и положено) - и некому было дубли то клепать. Но тут смешно и сетовать.

Вернблума запрещено удалять с поля-читай правила футбола smile


Это не в правилах футбола написано, что Верблум неприкасаемый, а по завещаниям Рюрика...
Регистрация: 10.05.2015
№29 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
С обороной надо что-то делать!А так,по моментам должны были еще в первом тайме решать исход!
Ну а свиноте-ОУКС по всему рыльцу,привычно!Два часа потели на ветке зря,да еще и с периодическими надеждами на поросячью радость... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№28 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
ЦСКА с заслуженной победой.
Неадекватные ослы могут совершить пешуее путешествие на причинное место.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№27 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы, с победой.
Регистрация: 20.10.2012
№26 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (5)

ЦСКА с уверенной выездной победой!
Здорово зыграли,причём и те,и те...
Регистрация: 7.05.2010
№25 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
А вот получил бы красную с дисквалификацией (как это и положено) - и некому было дубли то клепать. Но тут смешно и сетовать.

а вот бы, а вот бы...

Цитата: Цезарь
я слышу чей-то пронзительный визг

это истерика локодевочек и их "неостановимого" паровоза


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№24 Написал: xxx71 калининград (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПавКо
1 тайм - мороз 16град., 2 тайм - все 18!!! а реально челом чувствуется в Хабаре - на 4-5 градов еще холоднее... ;)
- при этом, команды выдали Окуительный Футбол

да уж,тут пешком не походишь
Регистрация: 18.11.2017
№23 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxx71
молодцы,вот только хреново что так и останемся на четвёртом)))


Я писал ранее,нам с вами в этом сезоне максимум 3 место,поезд ушёл,а бомжи сами знаете.
Регистрация: 12.02.2013
№22 Написал: Цезарь (Сегодня, 14:06) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
А вот получил бы красную с дисквалификацией (как это и положено) - и некому было дубли то клепать. Но тут смешно и сетовать.

Вернблума запрещено удалять с поля-читай правила футбола smile
Регистрация: 21.09.2017
№21 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
самая везучая команда этого сезона, что тут ещё сказать ))


Не согласен,самая везучая команда этого сезона Локомотив,кони после них,ну а бомжи вообще вне конкуренции,за ними сам царь и его приблежённые.
Регистрация: 12.02.2013
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:05) #
  • -4
  •  (16)
online

А вот получил бы красную с дисквалификацией (как это и положено) - и некому было дубли то клепать. Но тут смешно и сетовать.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: miktar (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (12)

Ура! 2 гола, + передача + 2 "локтя" ! МОЛОДЕЦ!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№18 Написал: попа жопа (Сегодня, 14:04) #
  • -1
  •  (7)
online

вот вам народные и ответ по поводу Вернблума-костолома теперь есть повод покричать если бы его удалили с локо stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.10.2017
№17 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 14:04) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
МОЛОДЦЫ!!!
1 тайм - мороз 16град., 2 тайм - все 18!!! а реально челом чувствуется в Хабаре - на 4-5 градов еще холоднее... ;)
- при этом, команды выдали Окуительный Футбол!

-- что там уже боится наш "лидер чемпа"... в Сочи паровозы захотели smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№16 Написал: Цезарь (Сегодня, 14:04) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: xxx71
молодцы,вот только хреново что так и останемся на четвёртом)))

важнее не место, а отрыв от 1 места
Регистрация: 21.09.2017
№15 Написал: xxx71 калининград (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
молодцы,вот только хреново что так и останемся на четвёртом)))
Регистрация: 18.11.2017
№14 Написал: player (Сегодня, 14:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
С победой! Молодцы!
Регистрация: 11.12.2016
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:02) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: imaginary
самая везучая команда этого сезона, что тут ещё сказать ))

на счет везения не знаю, но усердия не занимать


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: Цезарь (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
я слышу чей-то пронзительный визг smile
Регистрация: 21.09.2017
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:02) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Случилось то что и должно было случиться,более сильная команда,победила последнию команду РФПЛ,кони мне в этой игре понравились,надо это признать и реализация у них точно лучше чем у наших игроков.Помню мы больше 30 ударов нанесли,а толку 0,надо бы этому у них поучиться.СКА тоже молодцы,но класс есть класс.
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
По зимним условиям и счет хоккейный, всё логично.Молодцы обе команды, яркий матч.
Регистрация: 22.02.2013
№9 Написал: imaginary (Сегодня, 14:01) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
самая везучая команда этого сезона, что тут ещё сказать ))
Регистрация: 7.02.2010
№8 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 14:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я так понимаю в Понтуса теперь перевоплатился Нецид?)
Регистрация: 22.11.2009
№7 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Чемпионат России. 17 тур

"СКА-Хабаровск" - ЦСКА - 2:4

Голы: Дедечко, 7, Дзагоев, 12




Цитата: Marlboro131994
"Классно" работаете новостники!

Абсолютно согласен. laughing


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
По моментам Хабаровчане не уступили, но нам больше повезло. С победой!)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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