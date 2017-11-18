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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анонс 24-го тура ФНЛ
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Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду
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Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Дубль Вернблума принес ЦСКА победу над хабаровским СКА
В матче 17-го тура российской премьер-лиги ЦСКА в Хабаровске добыл победу над местным СКА. Отметим, что игра проходила при температуре воздуха минус 18.
Чемпионат России. 17 тур
"СКА-Хабаровск" - ЦСКА - 2:4
Голы: Дедечко, 5, Маркович, 82 - Дзагоев, 12, Вернблум, 74, 84, Витинью, 90
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, (Федотов, 46), Дедечко, Никифоров, Казанков, (Барбара, 46), Наваловский, Маркович.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, (Миланов, 25), Васин, В. Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, (Набабкин, 66), Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо.
Предупреждения: Никифоров, 53, Димидко, 58
Чемпионат России. 17 тур
"СКА-Хабаровск" - ЦСКА - 2:4
Голы: Дедечко, 5, Маркович, 82 - Дзагоев, 12, Вернблум, 74, 84, Витинью, 90
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, (Федотов, 46), Дедечко, Никифоров, Казанков, (Барбара, 46), Наваловский, Маркович.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, (Миланов, 25), Васин, В. Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, (Набабкин, 66), Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Витиньо.
Предупреждения: Никифоров, 53, Димидко, 58
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